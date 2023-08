iPhone 15 et iPhone 15 Pro : Apple les présentera le 13 septembre prochain

Une nouvelle rumeur affirme qu’Apple présenterait les nouveaux iPhone 15 le 13 septembre prochain.

Apple présenterait les iPhone 15 le 13 septembre

Et voici l’une des rumeurs que nous attendions. Il reste un peu plus d’un mois avant que la société de la pomme croquée ne présente ses nouveaux iPhone 15 et 15 Pro et, même si nous pouvons nous faire une idée de quand elle pourrait les présenter, les rumeurs nous aident également à le confirmer un peu.

Et en effet, comme le souligne 9to5mac, les sources qu’ils ont consultées leur ont dit qu’Apple prévoit de tenir un événement de présentation des iPhone 15 et 15 Pro la troisième semaine du mois de septembre, plus précisément le 13 septembre prochain.

Que nous dit l’historique des Apple Event

Bien que le 13 septembre soit une date qui s’accorde parfaitement avec ce qu’Apple ferait, elle reste quelque peu étrange étant donné que, selon cette nouvelle rumeur, l’événement aurait lieu un mercredi. Voyons ce qu’a fait la société par le passé :

iPhone 14 : 7 septembre 2022 .

. iPhone 13 : 14 septembre 2021 .

iPhone 11 : 10 septembre 2019 .

. iPhone XS : 12 septembre 2018 .

. iPhone X : 12 septembre 2017.

Comme vous pouvez le voir, Apple a tendance à présenter ses nouveaux produits les mardis, mais elle l’a également fait un mercredi à l’occasion, comme lors de la présentation de l’iPhone 14, par exemple. Ainsi, le prochain mercredi 13 septembre pourrait être un bon jour.

Qu’est-ce qu’Apple présenterait le 13 septembre prochain

La société de la pomme croquée pourrait nous présenter plusieurs choses lors de son prochain événement spécial. Voici les produits qui ont le plus de chances d’être présentés :

iPhone 15 et iPhone 15 Pro : tous avec un port USB-C, Dynamic Island et un objectif principal de 48 MP. En ce qui concerne les modèles Pro, ils auraient un boîtier en titane, des bords ultra-fins et un bouton d’action, entre autres nouveautés.

: tous avec un port USB-C, Dynamic Island et un objectif principal de 48 MP. En ce qui concerne les modèles Pro, ils auraient un boîtier en titane, des bords ultra-fins et un bouton d’action, entre autres nouveautés. Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra 2 : l’Apple Watch Series 9 serait dotée d’un nouveau processeur ainsi que d’une nouvelle couleur rose, tandis que l’Ultra intégrerait également une nouvelle couleur de titane foncée.

: l’Apple Watch Series 9 serait dotée d’un nouveau processeur ainsi que d’une nouvelle couleur rose, tandis que l’Ultra intégrerait également une nouvelle couleur de titane foncée. Nouveau boîtier de charge pour les AirPods Pro 2 : une autre nouveauté, quoique mineure cette fois-ci, serait un nouveau boîtier de charge pour les AirPods Pro de deuxième génération avec USB-C.

: une autre nouveauté, quoique mineure cette fois-ci, serait un nouveau boîtier de charge pour les AirPods Pro de deuxième génération avec USB-C. Nouveaux accessoires : Apple pourrait ajouter de nouveaux étuis et bracelets à sa boutique en ligne pour l’Apple Watch.

: Apple pourrait ajouter de nouveaux étuis et bracelets à sa boutique en ligne pour l’Apple Watch. Annonce de la sortie des systèmes d’exploitation : généralement, la version bêta finale des systèmes d’exploitation est lancée, ainsi que la date de sortie officielle pour tous.

Quoi qu’il en soit, une chose est claire : Apple organisera un événement le mois prochain pendant la troisième semaine du mois de septembre, comme elle l’a presque toujours fait. Cependant, cela pourrait bien être le 12 ou le 13 septembre, ou une semaine plus tôt, comme cela s’est produit l’année dernière. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est attendre qu’Apple annonce son événement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :