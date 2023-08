La nouvelle Xiaomi Smart Band 8 vient d’être mise à jour avec beaucoup de fonctionnalités qui améliorent grandement l’expérience avec elle.

Bien que nous attendions toujours son lancement officiel à l’échelle mondiale, le nouveau Xiaomi Smart Band 8 continue de recevoir des mises à jour dans sa version chinoise pour en faire un meilleur bracelet intelligent. En réalité, nous avons déjà parlé de l’un des meilleurs de sa catégorie, mais la marque asiatique s’efforce toujours d’améliorer certaines de ses fonctions grâce à des logiciels.

En réalité, selon ce que nous avons pu apprendre grâce à ITHome, Xiaomi vient d’ajouter à cette version un tas de nouvelles fonctionnalités liées à de nouveaux modes sportifs, de nouveaux widgets pour l’écran principal et même une meilleure expérience pour les utilisateurs qui l’utilisent avec des appareils iOS.

Voici toutes les nouveautés de la dernière mise à jour pour le Xiaomi Smart Band 8

À cet égard, vous devez savoir que cette mise à jour correspond à la version V1.3.176 du logiciel du Xiaomi Smart Band 8, que vous pouvez déjà télécharger directement depuis l’application officielle Mi Fitness. En principe, son déploiement se fait progressivement, donc au cours des prochains jours, il devrait être disponible quel que soit le modèle que vous avez.

Ainsi, le bond en termes de nouvelles fonctionnalités est assez important et, en réalité, ITHome a détaillé quelles sont ces améliorations que nous pourrons profiter une fois que nous aurons mis à jour le bracelet :

Nouveau mode Ne pas déranger intelligent pour désactiver rapidement les notifications

Nouveau mode sportif appelé « frisbee »

Améliorations dans la connexion du bracelet aux appareils iOS

Nouveau widget affichant les données de la fonction Vitalité

Deux nouveaux cadrans gratuits

Compatibilité avec les cartes de bus via NFC (disponible uniquement en Chine)

Correction des erreurs présentes dans les versions précédentes

Comme vous pouvez le voir, les améliorations de cette nouvelle mise à jour sont nombreuses et variées, donc le saut en avant est assez important par rapport à ce que nous avions déjà. Comme nous l’avons dit, aucune information n’est disponible pour le moment sur sa possible sortie sur le marché mondial, mais il est clair que le nouveau Xiaomi Smart Band 8 est de plus en plus complet et est sans aucun doute l’un des meilleurs bracelets intelligents du marché.

Source | ITHome

