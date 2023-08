CMF par Nothing: Préparez-vous à vivre le luxe à petit prix.

Comparé aux autres grands acteurs de l’industrie électronique grand public, Nothing est une marque relativement nouvelle. En réalité, cela ne fait que trois ans depuis que Carl Pei a fondé l’entreprise. Et jusqu’à présent, nous avons vu deux sorties de smartphones et quelques paires d’écouteurs True Wireless Stereo (TWS) de la marque. Mais il semble que trois ans soient tout ce dont la marque avait besoin pour créer sa propre sous-marque, CMF by Nothing.

Comme l’a déclaré Carl Pei lors de la vidéo d’introduction, CMF by Nothing se concentrera principalement sur l’offre de produits abordables. Et la bonne nouvelle, c’est que vous verrez bientôt la société présenter une paire d’écouteurs True Wireless abordables et une montre connectée.

CMF by Nothing se concentrera sur le maintien des prix bas tout en proposant des designs intemporels

Nul ne peut nier que les appareils Nothing sont déjà connus pour maintenir des prix un peu plus bas que la concurrence. Aucun des produits de la marque n’appartient vraiment à la gamme de prix haut de gamme ou coûteuse. Prenons par exemple le Nothing Phone (2). C’est un appareil de qualité flagship que vous pouvez obtenir pour seulement 600 $.

Néanmoins, beaucoup considèrent les offres de Nothing un peu hors de portée. Eh bien, pour améliorer les choses, Carl Pei a lancé CMF by Nothing. Cette nouvelle sous-marque se concentrera sur la fourniture de produits au design épuré et intemporel tout en maintenant des prix bas.

E avec l’existence de CMF by Nothing, Nothing se concentrera sur la création de produits haut de gamme axés sur les performances et intégrant les dernières technologies. En d’autres termes, Nothing fera face aux marques premium une fois que CMF commencera à fonctionner à plein régime.

Des produits diversifiés sans conflits

Comme l’explique Carl Pei, CMF by Nothing fonctionnera de manière autonome sous le grand parapluie de Nothing. Actuellement, même si Nothing et sa sous-marque se concentreront sur les mêmes produits, il n’y aura aucune chance de se retrouver en conflit les uns avec les autres en ce qui concerne la conception et le lancement de produits.

Après tout, le public ciblé pour les deux marques aura une ligne claire. Nothing sera destiné au marché haut de gamme, tandis que CMF by Nothing se concentrera sur l’offre de plus de valeur.

Carl Pei et l’équipe Nothing ont révélé tout cela et plus encore lors d’une mise à jour communautaire. Vous pouvez tout découvrir à propos de la mise à jour avec la vidéo ci-dessous.

CMF by Nothing n’est pas une nouveauté, mais cela sera sûrement intéressant

Nul ne peut nier que CMF by Nothing ne surprendra pas grand monde. Nous avons déjà Narzo by realme, Redmi et Poco by Xiaomi, Nord by OnePlus, et Huawei avait Honor. Mais la particularité de ces sous-marques est que leurs produits sont très similaires. Bien sûr, les sous-marques se concentrent sur des régions différentes de la marque principale.

Actuellement, il n’y a aucune indication claire que les produits de CMF by Nothing seront différents de ceux de Nothing. Mais la bonne nouvelle est que Carl Pei a évoqué les projets de CMF de lancer une toute nouvelle paire d’écouteurs TWS et une montre connectée plus tard cette année. Nous n’aurons donc pas besoin d’attendre trop longtemps pour le découvrir.

Cela dit, vous vous demandez peut-être si CMF by Nothing lancera son smartphone sur le marché. Eh bien, même si Carl n’a mentionné que des écouteurs et des montres connectées, il lancera certainement des smartphones à l’avenir. Après tout, une sous-marque ne se concentre jamais uniquement sur les accessoires.

En espérant que plus d’informations sur la marque et ses projets futurs seront bientôt révélées. Et lorsque Pei fournira plus d’informations, nous vous les communiquerons. Alors, restez à l’écoute si vous êtes enthousiaste à l’idée de cette sous-marque.

