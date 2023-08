A moitié prix : 256 Go de mémoire, Snapdragon 888 et Android 13

Spectaculaire design en verre pour l’un des plus beaux téléphones que nous ayons jamais testés.

Ce téléphone OPPO est conçu pour ceux qui recherchent un bon design, un appareil photo, une puissance et une charge ultra-rapide.

Si vous envisagez d’acheter un téléphone haut de gamme avec des finitions de qualité, vous avez probablement remarqué que vous devez dépenser au moins 800 euros pour l’obtenir. C’est pourquoi il faut parfois regarder en arrière pour trouver le téléphone qui vous convient le mieux, de la génération précédente et avec une bonne offre.

C’est le cas de l’OPPO Find X5 5G que vous pouvez obtenir aujourd’hui pour 511 euros sur Amazon ou 509 euros sur PcComponentes. Mais ce n’est pas tout, car nous l’avons également trouvé pour 434 + 16 euros de frais d’expédition sur Amazon Italie. Il s’agit d’un téléphone dont le prix de départ était de 999 euros à l’époque et que vous pouvez obtenir aujourd’hui pour la moitié du prix.

Achetez un bon téléphone haut de gamme avec une excellente caméra

Tout d’abord, il est frappant de constater qu’OPPO connaît autant de succès en Europe ces deux dernières années, devenant l’un des plus grands vendeurs de téléphones mobiles. C’est pourquoi nous vous recommandons cet OPPO Find X5 5G, car non seulement il a un excellent prix, mais aussi son matériel et ses matériaux sont à la hauteur d’autres téléphones d’une valeur supérieure à 1000 euros.

Le téléphone OPPO présente un corps en verre, d’une épaisseur de 8,7 mm et d’un poids de 196 grammes. Il est à la fois froid et compact, ainsi que robuste lors de son utilisation quotidienne. De plus, il est résistant à l’eau et à la poussière avec une certification IP54.

À l’avant, il est équipé d’un magnifique écran Amoled de 6,55″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1300 nits et un verre incurvé sur les bords. Il est protégé par Gorilla Glass Victus et est compatible avec HDR10+. Le son est amélioré par Hasselblad, les haut-parleurs sont compatibles avec Dolby Atmos et il intègre un microphone pour la réduction du bruit.

Ses performances matérielles sont exceptionnelles dans toutes les activités. Cela est dû au processeur Qualcomm Snapdragon 888, aux 8 Go de RAM LPDDR5, à la mémoire interne de 256 Go UFS 3.1 et au GPU Adreno 660. Il a obtenu un score total de 821 000 points dans le test Antutu, bien plus élevé que certains flagships tels que les récents Google Pixel.

Son appareil photo est également exceptionnel, comme toujours avec les téléphones haut de gamme OPPO. Dans ce cas, il est équipé d’un triple appareil photo composé d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP f/1.8 avec stabilisateur optique, un objectif grand angle + macro Sony de 50 MP et un téléobjectif Samsung de 13 MP. En ce qui concerne la caméra selfie, elle propose un capteur Samsung de 32 MP et une qualité d’enregistrement vidéo extrêmement élevée.

Cet OPPO Find X5 5G est équipé d’une batterie de 4 800 mAh qui peut vous offrir une autonomie de 2 jours. Mais vous n’aurez aucun problème à revenir à 100% d’énergie en peu de temps, car il prend en charge la charge rapide jusqu’à 80 W. De plus, il est compatible avec la charge sans fil jusqu’à 30 W et la charge inversée jusqu’à 10 W.

Enfin, pour ce qui est de la connectivité, il est similaire à n’importe quel autre téléphone haut de gamme actuel : réseaux 5G, NFC, GPS, double carte SIM (eSIM), WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

