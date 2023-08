Les 5 meilleures applications pour gagner de l’argent qui paient via PayPal

En cette occasion, nous allons vous montrer 5 applications qui vous permettront de gagner de l’argent tout en utilisant votre téléphone.

Toutes les applications qui permettent de gagner de l’argent ont tendance à établir une limite sur la quantité de solde pouvant être générée.

Vous avez besoin d’un revenu supplémentaire, mais vous n’avez pas le temps de faire un travail à temps partiel ? Si vous utilisez votre appareil mobile au moins 2 ou 3 heures par jour, vous devriez jeter un coup d’œil aux applications qui vous paient pour effectuer différentes tâches (elles effectuent généralement des paiements via PayPal).

Nous avons pris la peine de tester plus de 15 applications pour savoir lesquelles paient vraiment, donc tout ce que vous avez à faire est de continuer à lire notre article. Nous vous montrerons quelles sont ces applications, ainsi que ce qu’elles vous demanderont de faire pour pouvoir retirer le solde généré via PayPal.

Voici les meilleures applications pour gagner de l’argent qui paient via PayPal

Avant de vous montrer les applications respectives, il est indispensable que vous créiez un compte PayPal, car elles ne permettent de retirer le solde généré que sur cette plateforme de paiement. De plus, votre compte PayPal doit être vérifié, qu’est-ce que cela indique ? Vous devrez ajouter une carte bancaire pour éviter les problèmes lors de la réception de l’argent.

SwagBucks : votre opinion vaut de l’argent

Sûre, fiable et surtout facile à utiliser, cette application est l’une des meilleures pour gagner de l’argent en utilisant le téléphone. À l’intérieur, vous pourrez remplir des enquêtes, jouer à des jeux vidéo, regarder des vidéos de produits et supporter des centaines de publicités, des méthodes qui vous permettront de gagner de l’argent réel.

Lorsque vous créez un compte sur SwagBucks, la plateforme vous indiquera que l’objectif de l’application est d’aider les grandes entreprises à connaître les résultats des produits qu’elles envisagent de lancer sur le marché. Grâce à votre opinion, ces entreprises auront accès à des informations réelles en échange de quelques euros.

Une fois que vous l’avez téléchargée et installée sur votre appareil mobile, vous devrez atteindre un certain montant de « cashback » pour pouvoir l’échanger contre de l’argent via votre compte PayPal.

Google Play Store | SwagBucks

Podomètre Sweatcoin : gagnez de l’argent en marchant

Vous avez besoin d’une application pour vous motiver à marcher et à faire de l’exercice tous les jours ? Si votre réponse est « oui » et que la seule chose qui vous motive dans la vie est de gagner de l’argent, alors vous devriez jeter un œil à Podomètre Sweatcoin.

C’est l’une des applications les plus populaires pour gagner de l’argent en utilisant le téléphone mobile. Son fonctionnement repose sur le fait de distribuer des euros et des dollars via PayPal en fonction du nombre de pas que vous faites chaque jour.

En gros, plus vous marchez tout au long de la journée, plus vous gagnez d’argent. Cependant, pour pouvoir retirer l’argent que vous avez gagné sur votre compte PayPal, vous devrez faire attention à cette méthode de paiement, car elle n’est activée que quelques fois par mois.

Google Play Store | Podomètre Sweatcoin

Cash App : gagnez de l’argent en utilisant votre téléphone

Si vous passez une grande partie de la journée à utiliser votre téléphone et que vous voulez en tirer profit pour gagner quelques euros supplémentaires, Cash App est sans aucun doute l’application que vous devriez avoir installée sur votre téléphone.

En réalisant différentes activités quotidiennes, telles que jouer à des jeux vidéo, répondre à des enquêtes et regarder des vidéos, vous pouvez gagner de l’argent et le retirer ensuite sur votre compte PayPal.

Il convient de mentionner que plus vous utilisez l’application, plus vous pouvez gagner d’argent, car Cash App permet aux utilisateurs qui l’utilisent au moins 2 à 3 heures par jour.

Google Play Store | Cash App

BlaBlaCar : voyagez avec d’autres personnes et gagnez de l’argent

Parcourez-vous le même trajet tous les jours en voiture ? Si vous voulez gagner quelques euros lorsque vous vous rendez au travail en voiture, cette application vous donnera la possibilité de devenir une sorte d’Uber.

En partageant votre voiture avec d’autres personnes, qui devront également avoir l’application installée, vous pouvez gagner de l’argent et ensuite le retirer via PayPal.

Le fonctionnement est extrêmement simple : une fois que vous avez indiqué à l’application l’itinéraire que vous allez suivre, des utilisateurs qui ont besoin d’être transportés vers un endroit précis (qui se trouve sur votre trajet) apparaîtront. Si vous parvenez à convaincre plusieurs personnes de voyager avec vous, BlaBlaCar vous donnera de l’argent pour votre service.

Google Play Store | BlaBlaCar

Cashzine : lire des nouvelles n’a jamais été aussi rentable

Si vous aimez lire des nouvelles sur votre téléphone mobile, Cashzine est l’une de ces applications que vous devriez avoir installée. Elle vous permet de gagner de l’argent en lisant des articles locaux et internationaux, en les commentant et en les partageant avec vos amis.

Parmi ses nombreux avantages, on compte le fait de favoriser l’habitude de la lecture tout en restant informé des événements qui se déroulent autour de vous. Cependant, il est nécessaire de préciser que pour pouvoir retirer le solde que vous avez généré, vous devez avoir un certain nombre de références (vous devez inviter d’autres personnes à utiliser l’application).

Google Play Store | Cashzine

En conclusion, nous devons mentionner que ces applications pour gagner de l’argent avec votre téléphone sont également disponibles sur iOS. Si vous avez un iPhone, vous pouvez les trouver dans l’App Store d’Apple.

