Ce n’est pas Xiaomi ni Samsung, mais ce téléphone portable haut de gamme a tout ce dont vous avez besoin pour moins de 430 euros.

Profitez de cette offre d’Amazon et obtenez le ZTE Axon 40 Ultra à prix réduit.

Le ZTE Axon 40 Ultra prend en charge la charge rapide de 65 watts

Bien que ZTE ne fasse pas autant de bruit qu’auparavant sur le marché des smartphones, il continue de lancer de nouveaux appareils et certains sont assez performants en termes de spécifications techniques, dont le ZTE Axon 40 Ultra. Ce smartphone haut de gamme a été lancé en 2022 et il est maintenant reduit de 159,35 euros sur Amazon. Au fait, il est équipé de l’un des processeurs les plus puissants de Qualcomm.

Si vous recherchez un smartphone haut de gamme à moins de 450 euros, le voici. Vous pouvez acheter le ZTE Axon 40 Ultra pour seulement 429,65 euros sur Amazon (**27 % de réduction). Il convient de mentionner qu’il n’a jamais été aussi bon marché, alors c’est le bon moment pour l’obtenir bien en dessous du prix recommandé. C’est une affaire si l’on considère que lorsqu’il n’est pas en promotion, il a généralement un prix de vente conseillé de 589 euros.

ZTE Axon 40 Ultra

Obtenez le ZTE Axon 40 Ultra avec une remise de 27 % sur Amazon

Ce smartphone n’a pas grand-chose à envier aux autres qui sont plus chers. Tout d’abord, il dispose d’un écran AMOLED FHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et jusqu’à 1 500 nits de luminosité, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, NFC, une caméra frontale de 16 MP, trois caméras arrière de 64 MP et une batterie de 5 000 mAh. En ce qui concerne le capteur d’empreintes digitales, il est intégré à l’écran.

Le ZTE Axon 40 Ultra est livré avec MyOS 12 (basé sur Android 12), mais la mise à jour vers MyOS 13 basé sur Android 13 est disponible. Cependant, ZTE n’a pas indiqué s’il prévoit de lancer Android 14 lorsqu’il sera temps. À ce sujet, il est important de souligner que cette version du système d’exploitation est encore en phase bêta et doit d’abord arriver sur les Google Pixel à un moment donné au second semestre de 2023.

ZTE Axon 40 Ultra

Comme vous pouvez le voir, pour un peu plus de 400 euros, vous pouvez obtenir un bon smartphone haut de gamme qui offre de bonnes performances dans toutes les situations, y compris pour jouer à des jeux très exigeants. Par conséquent, le ZTE Axon 40 Ultra est un choix sûr. Cela étant dit, vous ne pouvez pas laisser passer cette opportunité si vous aviez l’intention de renouveler votre téléphone. De plus, les avis des acheteurs sont très positifs, d’où sa note de 4 étoiles sur 5. En définitive, c’est un téléphone très recommandable qui peut maintenant être à vous à un prix avantageux. Profitez-en !

