Montre intelligente vs Montre connectée : laquelle devrais-je acheter ?

Êtes-vous sur le point d’acheter une montre qui ne mesure que l’activité physique ou une montre plus complexe ? Nous vous donnons les prix et les avantages, ou les inconvénients, de chaque produit pour vous aider à choisir.

Aucun type n’est meilleur que l’autre, chacun a ses avantages et ses inconvénients

De plus en plus de personnes utilisent des montres multitâches au détriment de celles qui ne servent qu’à donner l’heure. Les montres multitâches sont celles qui se connectent au téléphone portable et qui permettent d’effectuer différentes fonctions, telles que mesurer notre rythme cardiaque, consulter le GPS ou même passer des appels. Cependant, les capacités de ces montres dépendent de leur type. Nous les divisons en 2 catégories : les intelligentes et les connectées. Nous allons vous expliquer les différences entre les deux et vous aider à choisir si vous prévoyez d’en acheter une.

Gardez à l’esprit que une montre multitâche n’est pas la même chose qu’une montre électronique. La première est celle qui se connecte à votre téléphone portable, tandis que la seconde est la montre Casio traditionnelle avec un écran électronique, par exemple, qui donne l’heure, et qui peut aussi avoir un chronomètre ou un minuteur. Dans cet article, nous nous intéressons aux premières, celles des marques comme Xiaomi ou Apple.

En quoi se différencient-elles ?

Tant les montres connectées que les montres intelligentes peuvent être connectées à votre téléphone portable, mais les premières sont généralement totalement dépendantes de ce dernier, alors que les secondes sont plus indépendantes. Cela est dû au fait que les montres connectées ont moins de fonctions, car leur fonction principale est de mesurer votre activité physique ainsi que vos calories ou votre rythme cardiaque. En revanche, les montres intelligentes peuvent faire cela et en plus jouer de la musique, utiliser Google Maps ou passer des appels. En bref, les montres connectées sont un complément du téléphone portable et les montres intelligentes sont un appareil qui peut fonctionner de manière indépendante et installer des applications plus complexes.

Il n’y a pas une ligne claire pour séparer ces deux catégories, mais nous devons établir une division à un certain point. Il est vrai que certaines montres cataloguées comme connectées peuvent faire plus de choses que mesurer l’activité physique, mais elles continuent de fonctionner de manière dépendante du téléphone portable. Un conseil pour savoir à quelle catégorie appartient une montre est de se demander si vous pourriez sortir avec seulement elle, sans téléphone portable, et passer des appels, écouter de la musique ou effectuer des actions typiques d’un téléphone portable. Si la réponse est affirmative, nous pouvons la cataloguer comme étant intelligente.

Avantages et inconvénients des montres connectées

Bien que les montres intelligentes aient généralement plus de fonctions que les montres connectées, cela n’indique pas qu’elles sont meilleures pour autant. Il y a d’autres facteurs à prendre en compte, tels que l’autonomie ou la dépendance du téléphone portable. C’est pourquoi nous énumérons ci-dessous les avantages et les inconvénients des montres connectées.

Avantages

Autonomie : Elles sont plus simples que les montres intelligentes, elles n'ont donc pas besoin de beaucoup de batterie. Étant donné qu'elles n'effectuent pas d'actions complexes telles que jouer de la musique ou utiliser Google Maps, leur charge durera plus longtemps. En général, ces montres durent plus d'une semaine, voire même jusqu'à trois semaines.

Prix : Elles sont moins chères. Bien que cela dépende du modèle et de la marque de la montre, le prix moyen des montres connectées est inférieur à celui des montres intelligentes. Pour moins de 50 euros, vous pouvez vous procurer une montre décente.

Moins de stimuli : Une montre connectée ne vous avertira que très rarement en émettant un son ou en vibrant, contrairement aux autres. Les montres intelligentes ont plus de capacités, mais elles peuvent vous submerger de notifications.

Design : Le design est très intuitif. Comme elles n'ont pas beaucoup de fonctions, leur écran est assez simple. Vous pourrez changer de fonction ou accéder au menu souhaité en une ou deux pressions.

Inconvénients

Moins de fonctions : Comme nous l'avons répété plusieurs fois, ce type de montre dispose de bien moins de fonctions que l'autre type. Comme tant de choses, cela dépend du modèle, mais elles peuvent faire moins de choses.

Vous avez besoin d'un téléphone portable : Imaginez que vous allez faire une course. Si vous avez une montre intelligente, vous pouvez laisser le téléphone portable chez vous et répondre aux appels, écouter de la musique ou envoyer des messages vocaux via WhatsApp. En revanche, si vous avez une montre connectée, oubliez tout cela.

Avantages et inconvénients des montres intelligentes

Passons maintenant aux montres intelligentes. Elles sont plus complexes et disposent de plus de fonctions, mais elles sont aussi plus chères et ont une autonomie plus faible, sans parler du fait qu’elles peuvent être stressantes.

Avantages

Plus de fonctions : Elles peuvent généralement mesurer l'activité physique, mais en plus de cela, vous pourrez effectuer de nombreuses actions que vous effectuez avec votre téléphone portable.

Plus d'indépendance : Vous partez à la montagne ou dans un endroit où il n'est pas recommandé de prendre votre téléphone portable ? Pas de problème, laissez votre téléphone portable à la maison et prenez votre montre. En cas d'urgence, vous pourrez contacter le 112 ou répondre aux appels. De plus, beaucoup sont étanches, vous pouvez donc partir faire du canoë, par exemple, en conservant les fonctions de votre téléphone portable.

Mises à jour : Le problème de nombreuses montres connectées est qu'elles ne peuvent pas être mises à jour ou nécessitent un téléphone portable, ou doivent être connectées à un ordinateur, pour cela. La plupart des montres intelligentes se mettent à jour automatiquement.

Inconvénients

Prix : Elles sont beaucoup plus chères. Il n'est pas rare qu'une montre intelligente basique coûte environ 150 euros, et si vous voulez une montre vraiment bonne, d'une grande marque, oubliez de tomber en dessous de 200 ou 250 euros.

Autonomie : L'autonomie est inférieure à celle des montres connectées. Avec autant d'applications, elle consomme plus de batterie. Il serait très étrange que votre montre intelligente dure plus d'une semaine, car la durée moyenne de la batterie est d'environ 2 à 3 jours. De plus, si vous partez en excursion et l'utilisez constamment, il est préférable de la charger à l'avance.

Trop de notifications : Tout comme avec les téléphones portables, vous pouvez choisir quelles applications vous envoient des notifications ou établir un calendrier de sommeil où vous ne recevez pas d'alertes, mais en général, elles en envoient beaucoup trop. Vous pouvez recevoir des vibrations au poignet toute la journée.

Laquelle choisir ?

Nous vous avons déjà présenté les avantages et les inconvénients de chaque type, mais c’est à vous de juger chaque point. De toute façon, nous allons vous orienter en fonction de vos besoins et du type de personne que vous êtes.

Si vous recherchez une montre pour tout faire et laisser votre téléphone portable à la maison, achetez une montre intelligente. De plus, si vous devez être attentif aux notifications ou aux messages car votre travail, ou toute autre raison, l’exige, vous pourrez les recevoir instantanément, où que vous soyez. Cependant, gardez à l’esprit que cela vous coûtera plus cher qu’une montre connectée, même trois ou quatre fois plus cher.

D’autre part, si vous êtes intéressé par le suivi de votre activité physique ou de votre rythme cardiaque, le choix le plus pratique et le moins cher est d’acheter une montre connectée. Celle-ci enregistre vos données physiques, vous permettant de les examiner au fil du temps sur votre téléphone portable. Cependant, si vous envisagez de courir, vous devrez emporter votre téléphone portable avec vous, car ce type de montre ne peut pas lire de musique.

En résumé, les montres intelligentes offrent plus de fonctionnalités et sont plus chères, tandis que les montres connectées sont plus basiques, car elles font peu plus que mesurer votre activité physique, mais elles coûtent beaucoup moins cher. Selon ce que vous voulez et ce que vous êtes prêt à dépenser, vous devrez choisir un type ou un autre. Cependant, les caractéristiques précises de la montre dépendent de sa marque et de son modèle. Si vous souhaitez en savoir plus à leur sujet, nous vous expliquons ici des astuces, des applications de base et les dernières nouveautés en matière de montres, quel que soit leur type.

