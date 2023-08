Tesla poursuivi aux États-Unis pour prétendument gonfler le kilométrage

Tesla, une société de voitures électriques, a été poursuivie aux États-Unis pour avoir prétendument gonflé la distance parcourue. Mercredi, trois propriétaires de voitures californiens ont intenté une action en justice contre Tesla. Ils affirment que l’entreprise a fait de fausses déclarations et a falsifié les estimations de distance de ses voitures électriques. La plainte a été déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie. Les trois propriétaires de Tesla espèrent que l’affaire sera requalifiée en action collective afin que tous les propriétaires des nouveaux modèles 3, S, Y et X en Californie puissent se joindre à l’affaire et réclamer des dommages et intérêts. Le montant précis des dommages et intérêts demandés n’est pas connu pour le moment.

Les plaignants affirment que les trois modèles Tesla n’atteignent pas la distance annoncée. Ils affirment également que Tesla est au courant de cela mais continue d’annoncer une distance gonflée afin de se donner un avantage concurrentiel par rapport aux autres marques. La plainte demande des dommages et intérêts pour les plaignants et une ordonnance du tribunal obligeant Tesla à cesser de gonfler la distance parcourue par ses voitures.

La plainte fait référence à un article récent de Reuters affirmant que le PDG de Tesla, Elon Musk, a donné des instructions à son équipe pour fournir une estimation de distance « optimiste » afin d’attirer les utilisateurs à acheter la voiture. Cependant, de nombreux propriétaires ont déposé des plaintes concernant la distance parcourue par la voiture et les centres de service surchargés. En réponse, Reuters affirme que Tesla a créé une « équipe de diversion » au Nevada pour réduire le nombre de rendez-vous liés à la distance parcourue.

La plainte affirme que Tesla viole les termes de la garantie du véhicule et se livre à une fraude. Elle affirme également que la pratique de Tesla est injuste envers les autres marques et les utilisateurs. Adam Edwards, avocat chez Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman, un cabinet représentant les propriétaires de Tesla, a déclaré dans un communiqué… « En termes simples, Tesla a le devoir de livrer un produit qui fonctionne comme annoncé. »

Les trois plaignants ont cité des situations dans lesquelles leurs voitures Tesla n’avaient pas la distance annoncée. Ils affirment avoir déposé des plaintes auprès de Tesla mais n’avoir reçu aucune réponse favorable. L’un des plaignants est James Porter, propriétaire d’un modèle Y à Petaluma, en Californie. Porter mentionne un trajet au cours duquel il a « perdu environ 182 miles » de distance même s’il n’a parcouru que 92 miles. La plainte affirme

« Si Tesla avait annoncé honnêtement la distance de ses voitures électriques, les utilisateurs n’achèteraient pas les voitures de modèle Tesla, ou les achèteraient à un prix inférieur »,

Autres poursuites notables impliquant Tesla

Ce n’est pas la première fois que Tesla doit faire face à une poursuite au fil des ans. La société a été confrontée à des poursuites concernant ses voitures et ses annonces. Voici quelques cas notables récents:

1. Poursuite sur l’Autopilot et le FSD:

En septembre 2022, une action en justice fédérale de classe a été intentée contre Tesla. La plainte affirme que Tesla trompe les utilisateurs qui ont acheté ou loué des voitures Tesla avec l’Autopilot. La plainte affirme également que l’entreprise fait la même chose avec la fonction Autopilot améliorée ainsi qu’avec la fonction FSD. Elle prétend que les publicités de Tesla sont trompeuses car la fonction ne fonctionne pas « pleinement » et n’est pas proche de ce que Tesla prétend. Selon Reuters, Tesla savait que ces fonctionnalités ne fonctionnaient pas complètement ou rendaient les voitures dangereuses, mais n’a rien fait à ce sujet.

2. Poursuite sur les capacités fictives de l’Autopilot:

En avril 2017, les propriétaires de Tesla ont déposé une action collective en justice en raison de l’annonce erronée des capacités de l’Autopilot 2 de Tesla aux utilisateurs. La plainte affirme que « les acheteurs des véhicules concernés sont devenus des testeurs bêta d’un logiciel mal conçu qui rend les voitures Tesla très dangereuses lorsqu’il est actif ».

3. Poursuite du département des droits civils de Californie:

En avril 2022, le juge fédéral William Orrick a confirmé la décision du jury de la responsabilité de Tesla mais a réduit le montant de l’indemnisation à 15 millions de dollars. Tesla avait cherché à limiter le montant à 600 000 dollars. En avril 2023, lors du nouveau procès, le jury a réduit le montant de l’indemnisation à 1,6 million de dollars. La plainte a été déposée par le département des droits civils de Californie, qui a accusé Tesla de ne pas avoir empêché le harcèlement racial dans son usine de Fremont.

4. Poursuite pour violation de la vie privée:

En avril 2023, un propriétaire californien de Tesla a poursuivi le fabricant de voitures électriques dans le cadre d’une action en justice potentielle, l’accusant de violer la vie privée des utilisateurs. La plainte fait suite à un rapport de Reuters selon lequel des groupes de personnel de Tesla ont partagé en privé, via un système de messagerie interne, des vidéos et des images parfois très intrusives enregistrées par les caméras des voitures des utilisateurs entre 2019 et 2022.

Mots finaux

Tesla a été impliqué dans de nombreuses poursuites au fil des ans. La plus récente de ces poursuites est celle affirmant que Tesla a gonflé la distance parcourue par ses voitures. Par le passé, Tesla a été confronté à des poursuites et à un test réglementaire concernant ses systèmes Autopilot et Full Self-Driving (FSD) ainsi que ses affirmations sur la sécurité de ces systèmes. En avril, Reuters a rapporté que le personnel de Tesla avait partagé des images et des vidéos sensibles des caméras de la voiture sur un système de messagerie interne. En conséquence, un propriétaire de Tesla en Californie a accusé Tesla de violer la vie privée des utilisateurs. L’utilisateur est également prêt à porter l’affaire en action collective. Cependant, en réponse à cette accusation, Tesla a déclaré que son personnel n’avait pas diffusé de telles images ou vidéos. L’affaire est toujours en cours devant les tribunaux.

Bien que Tesla ait réussi à se défendre contre certaines de ces poursuites, elle a également été reconnue responsable dans d’autres cas. Alors que Tesla continue d’innover et de repousser les limites de ce qui est possible dans l’industrie des voitures électriques, il est probable qu’elle continuera à rencontrer des problèmes juridiques en cours de route.

