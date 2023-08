C’est le Xiaomi avec la 5G la moins chère et ça coûte moins de 200 euros: je l’ai essayé et je pense que c’est un excellent achat.

Ecran AMOLED de bonne qualité, bonnes performances, deux jours d’autonomie et 5G sur ce smartphone Xiaomi avec une réduction de 80 euros.

Pour moins de 200 euros, vous pouvez profiter d’un écran AMOLED de bonne qualité.

Il s’est écoulé un peu plus de 2 mois depuis que j’ai examiné le Redmi Note 12 5G, mais honnêtement, il continue de me sembler la principale recommandation si vous recherchez un bon smartphone, beau et bon marché avec 5G. En plus de se démarquer par des aspects tels que la qualité de son écran AMOLED et ses 2 jours d’autonomie, nous vous recommandons également son achat pour les plus de 80 euros de réduction qu’il offre actuellement. Attention, car vous pouvez acheter ce Redmi Note 12 5G pour seulement 197 euros sur Amazon et le recevoir chez vous le lendemain si vous êtes abonné à Amazon Prime.

Le Redmi Note 12 5G est le téléphone Xiaomi avec 5G le moins cher de tous, mais je peux vous assurer qu’il offre une expérience très complète pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin de performances de pointe. Les images de son écran sont très bien visibles, il peut exécuter de manière fluide les applications les plus populaires, il fait de bonnes photos en journée et son autonomie est très longue. Si vous ajoutez les 83 euros de réduction, cela en réalité un achat très intelligent.

Ce Redmi Note 12 5G est également proposé à partir de 197 euros sur AliExpress, avec la possibilité de choisir parmi une gamme de couleurs plus large. Pendant ce temps, dans le store officiel de Xiaomi, il bénéficie uniquement d’une réduction de 20 euros pour les nouveaux utilisateurs. Par conséquent, Amazon et AliExpress se confirment comme les meilleures alternatives pour acheter ce smartphone 5G abordable.

Redmi Note 12 5G

Le téléphone Xiaomi avec 5G le moins cher bénéficie d’une réduction de 80 euros

L’un des composants les plus importants du Redmi Note 12 5G est le processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1. Tout d’abord, il permet une expérience fluide lors de l’utilisation des réseaux sociaux, de la messagerie, de la recherche d’itinéraires avec Google Maps ou de la navigation sur Internet. En bref, lors de l’exécution de la plupart des tâches. Deuxièmement, il fournit la connectivité 5G qui le distingue parmi les meilleurs téléphones mobiles de moins de 200 euros.

En ce qui concerne le système d’exploitation, il est livré directement avec MIUI 14 et a déjà été mis à jour vers Android 13. Si les 128 Go de stockage ne vous suffisent pas, vous pouvez utiliser une carte microSD pour l’étendre jusqu’à 1 To. Il est également important de souligner qu’il dispose de la technologie NFC, ce qui indique que vous pouvez utiliser le téléphone pour effectuer vos achats comme une carte bancaire.

Le Redmi Note 12 5G est également un smartphone de qualité pour regarder des vidéos, des séries et des films. Cela est dû à la qualité de son écran AMOLED de 6,67 pouces, à sa résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’après mon expérience, les images qu’il offre sont nettes, avec des couleurs vives et une fluidité agréable. L’écran est accompagné d’un haut-parleur et d’un port jack 3,5 mm pour connecter vos écouteurs.

Si vous souhaitez utiliser le smartphone pour prendre des photos, l’appareil photo de meilleure qualité que vous pouvez utiliser est le capteur principal de 48 mégapixels. Cette lentille prend de bonnes photos, notamment dans des conditions d’éclairage optimal. De plus, il dispose d’un appareil photo frontal de 13 mégapixels pour les selfies et les vidéos en Full HD. Vous pouvez utiliser à la fois cette caméra frontale et le lecteur d’empreintes digitales pour le déverrouillage biométrique du téléphone.

Redmi Note 12 5G

La touche finale est une grande batterie de 5 000 mAh qui, avec une utilisation quotidienne, m’a offert une autonomie d’environ deux jours. C’est un vrai plaisir de pouvoir utiliser le téléphone pendant si longtemps sans se soucier du chargeur. À cela s’ajoute la prise en charge de la charge rapide de 33W, ce qui indique que la batterie se recharge complètement en un peu plus d’une heure. Au fait, le chargeur est inclus dans la boîte.

En résumé, le Redmi Note 12 5G a tout ce dont vous avez besoin pour profiter d’une expérience complète avec une utilisation moyenne, en plus de ces plus de 80 euros de réduction si importants pour votre portefeuille. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter pour seulement 197 euros sur Amazon et AliExpress, vous ne le regretterez pas si vous recherchez un smartphone 5G économique.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

