HarmonyOS 4 sera lancé demain – la page d’inscription est maintenant ouverte

Huawei s’apprête à lancer HarmonyOS 4, son système d’exploitation de nouvelle génération, demain. La marque chinoise a officiellement confirmé qu’elle tiendra la 5e Conférence des développeurs Huawei 2023 à Dongguan du 4 au 6 août. De plus, un rapport officiel de Huawei révèle que l’entreprise publiera le système HarmonyOS 4.0 demain à 14h30. Par ailleurs, le blogueur technologique populaire de Weibo, @DCS, rapporte qu’après l’événement, Huawei poussera directement le système HarmonyOS 4. Son rapport affirme également que seuls les appareils dotés de la puce Kirin 990 et des modèles plus récents recevront la mise à jour demain. Interrogé sur les modèles Honor avec Kirin 990, @DCS affirme que ces appareils auront également la chance de passer au nouveau système.

Nous avons parlé des appareils Honor précédemment, mais ne laissez pas cela vous tromper. Rappelez-vous qu’avant que Huawei ne vende Honor en 2020, l’entreprise avait déjà plusieurs téléphones Honor. Ces téléphones Honor sont toujours pris en charge par Huawei. Cependant, les téléphones mobiles Honor produits après la vente de la marque Honor ne sont pas pris en charge par Huawei et n’utilisent pas le système Harmony.

Inscription à la version bêta d’HarmonyOS 4

Les utilisateurs ont découvert que Huawei a préparé les premiers adoptants de la mise à jour HarmonyOS 4 à l’avance. La société a remplacé l’ancien canal d’inscription des premiers adoptants d’HarmonyOS 3 par le nouveau canal d’inscription d’HarmonyOS 4. Selon Huawei Central, lors d’une révélation accidentelle, Huawei a publié la page d’inscription à la version bêta d’HarmonyOS 4 sur l’application Mon Huawei. Cette page contient tous les liens permettant aux utilisateurs de participer à la version bêta publique et de tester les nouvelles fonctionnalités du système. Le rapport affirme également que le processus d’inscription au nouveau système est assez simple et peut être effectué en suivant les étapes ci-dessous

1. Téléchargez l’application Mon Huawei depuis la Huawei App Gallery ou le Google Play Store.

2. Ouvrez l’application et accédez à la page d’inscription à la version bêta d’HarmonyOS 4.

3. Suivez les instructions fournies sur la page d’inscription pour terminer le processus d’inscription.

4. Une fois inscrit, les utilisateurs recevront d’autres liens sur la façon de télécharger et d’installer la version bêta d’HarmonyOS 4 sur leurs appareils.

En conclusion

Le lancement d’HarmonyOS 4 est une nouvelle passionnante pour les utilisateurs de Huawei. Comme pour les systèmes plus récents, les utilisateurs ont de grandes attentes quant aux nouvelles fonctionnalités du système. Pour le moment, il n’y a pas de rapport officiel de Huawei sur les fonctionnalités. Cependant, l’entreprise a confirmé que ce système sera publié demain. Lors de l’événement, l’entreprise dévoilera les nouvelles fonctionnalités apportées par le système.

Actualité mobile et vidéo du moment