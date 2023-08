Tous les films Barbie et où les regarder en ligne

Si après le dernier film vous en voulez plus, voici tous les films de Barbie.

Barbie a fait fureur au cinéma

Le phénomène de « Barbie » de Greta Gerwig a été écrasant. Personne ne peut la surpasser car elle bat tous les records en étant une réinvention beaucoup plus adulte et mature que toutes les productions précédentes sur la poupée Mattel. En attendant la diffusion en streaming de « Barbie », nous pouvons passer le temps en appréciant toute la filmographie sur la poupée Mattel. Cependant, préparez-vous car il y a plus de 40 films avec des thèmes très variés, ce qui vous offrira des heures et des heures de divertissement.

Voici les 11 films disponibles sur Netflix

Actuellement, les films que nous pouvons trouver en streaming sont les suivants :

Barbie en la princesa y la costurera (2004)

Barbie: Fairytopia (2005)

Barbie y las tres mosqueteras (2009)

Barbie: Aventura de sirenas 2 (2012)

Barbie: La princesa y la cantante (2012)

Barbie y sus hermanas en una aventura de caballos (2013)

Barbie y la puerta secreta (2014)

Barbie: Equipo de espías (2016)

Barbie y los delfines mágicos (2017)

Barbie Princess Adventure (2020)

Barbie: Grandes sueños en la Gran Manzana (2021)

Plus précisément, ils sont disponibles sur Netflix, donc nous aurons besoin d’un abonnement à la plateforme pour en profiter.

Tous les films de Barbie à regarder en ligne

Malheureusement, sauf ceux mentionnés précédemment, les autres films ne sont disponibles que pour la location. Nous pourrons toujours les regarder via ce service en payant environ 3,99 euros pour la location. Heureusement, vous pouvez les obtenir de cette façon ou même les acheter en DVD ou en Blu-ray.

Barbie: poder de sirena (2022)

Barbie: Big City, Big Dreams (2021)

Barbie y Chelsea, el cumpleaños perdido (2021)

Barbie: Aventuras de una princesa (2020)

Barbie Dreamtopia: Festival de diversión (2017, TV)

Barbie y los delfines mágicos (2017)

Barbie: un mundo de videojuego (2017)

Barbie y sus hermanas en busca de los perritos (2016)

Barbie: Aventura espacial (2016)

Barbie: Dreamtopia (2016, TV)

Barbie escuadrón secreto (2016)

Barbie Súper Princesa (2015)

Barbie campamento Pop (2015)

Barbie y sus hermanas: Perritos en busca del tesoro (2015)

Barbie: La princesa de las perlas (2014)

Barbie y la puerta secreta (2014)

Barbie y las zapatillas mágicas (2013)

Barbie Mariposa y la Princesa de las Hadas (2013)

Barbie y sus hermanas en « Una aventura de caballos » (2013)

Barbie: La Princesa y La Estrella Pop (2012)

Barbie: Una Aventura de sirenas 2 (2012)

Barbie: El secreto de las hadas (2011)

Barbie: Una navidad perfecta (2011)

Barbie: Escuela de princesas (2011)

Barbie: A Camping We Will Go (2011) (corto)

Barbie: Moda mágica en París (2010)

Barbie: Una aventura de sirenas (2010)

Barbie y las tres mosqueteras (2009)

Barbie Pulgarcita (2009)

Barbie en « Un cuento de Navidad » (2008)

Barbie y el castillo de diamantes (2008)

Barbie Mariposa (2008)

Barbie en la princesa de la isla (2007)

Barbie Fairytopia: La magia del arcoíris (2007)

Barbie y las 12 princesas bailarinas (2006)

Barbie Fairytopia: Mermaidia (2006)

Barbie y la magia del pegaso (2005)

El diario de Barbie (2005)

Barbie: Fairytopia (2005)

Barbie: la Princesa y la Costurera (2004)

Barbie en el lago de los cisnes (2003)

Barbie en « Princesa Rapunzel » (2002)

Barbie en cascanueces (2001)

Barbie and the Rockers: Out of This World (1987, TV)

Barbie and The Sensations: Rockin’ Back to Earth (1987, TV)

De plus, il est nécessaire d’ajouter que si vous recherchez un film similaire à celui que nous venons de voir au cinéma, vous ne le trouverez pas. Les films d’animation Barbie sont plus destinés à un public très jeune. Dans certains, l’animation n’est pas très remarquable, tandis que dans d’autres, le scénario est simple et efficace dans le but d’atteindre les plus jeunes. Avec la sortie de « Barbie » de Greta Gerwig, ils espéraient atteindre un public adulte avec une prémisse qui se prend très au sérieux.

Cet objectif a été atteint sans aucun problème car ils ont eu une grande maîtrise lors du tournage et c’est incroyablement amusant. Bien sûr, il y a d’autres films d’animation Barbie qui ont très bien fonctionné, mais l’œuvre de Gerwig a réussi à se positionner comme la meilleure de toutes et est entrée de plein droit dans la lutte pour être dans l’Olympe du cinéma.

