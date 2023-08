Anker renouvelle son catalogue de chargeurs et batteries avec 7 nouveaux modèles

Anker, l’une des principales marques spécialisées dans le stockage d’énergie, a annoncé sa nouvelle gamme de chargeurs et de batteries pour appareils intelligents. Connu pour ses accessoires de charge et de stockage, ses produits bénéficient d’une grande puissance et qualité, ce qui permet aux appareils que nous connectons de se charger en quelques minutes.

7 nouveaux modèles pour charger nos appareils

Comme Anker l’a révélé dans un communiqué de presse, l’entreprise présente jusqu’à sept modèles différents, qu’il s’agisse de chargeurs compacts, de bureau ou de batteries portables. Grâce à leur puissance, tous garantissent une charge rapide pour recharger rapidement la batterie de nos appareils. Ainsi, les nouveaux accessoires de charge seraient les suivants :

2 Chargeurs compacts . La charge rapide est de plus en plus recherchée par les utilisateurs, qui ne savent souvent pas combien de puissance demander. Eh bien, les chargeurs Anker ont, rien de moins, que 96W pour l’Anker Prime 737 et 64W pour l’Anker Prime 735 .

. La charge rapide est de plus en plus recherchée par les utilisateurs, qui ne savent souvent pas combien de puissance demander. Eh bien, les chargeurs Anker ont, rien de moins, que et . Chargeur de bureau. Le chargeur de bureau est idéal pour les bureaux où plusieurs appareils sont généralement branchés en même temps, que ce soit des téléphones portables, des écouteurs, voire des ordinateurs portables ultralégers. Il dispose de connexions USB de type A et C, avec une puissance totale de 240W pour charger avec puissance tous les appareils qui y sont connectés.

3 Batteries portables . Combien une batterie portable peut être utile en ces temps de batteries si éphémères, pour ne pas avoir à chercher comment économiser de la batterie dans des moments critiques. Les modèles seraient le PowerCore Prime 737, avec 26 650 mAh et une charge rapide de 250W , le 735, qui offre 20 000 mAh de stockage et une puissance de 200W , et le 723, qui descend à 120W de charge rapide .

. Combien une batterie portable peut être utile en ces temps de batteries si éphémères, pour ne pas avoir à chercher comment économiser de la batterie dans des moments critiques. Les modèles seraient le PowerCore Prime 737, avec , le 735, qui offre , et le 723, qui descend à . Station de charge pour powerbank. Il peut arriver que nous ayons besoin de charger plusieurs appareils en même temps et que nous n’ayons qu’un temps limité pour effectuer ces charges, mais que notre batterie portable soit également déchargée. Eh bien, la station de charge pour powerbanks, avec une technologie de charge rapide, nous permettra de recharger rapidement notre batterie portable et ainsi de faire face à toute urgence.

