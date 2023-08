Ce téléphone portable a exactement ce dont tu as besoin et ne coûte que 85 euros

Le smartphone de realme arrive avec une fiche de caractéristiques équilibrée et un prix incroyable.

Le realme Narzo 50i Prime et ses deux finitions.

Un téléphone bon marché et complet qui en vaut la peine? Un smartphone sur lequel on peut compter sans dépenser trop? Je veux vous parler du realme Narzo 50i Prime, un appareil que vous pouvez emporter chez vous pour seulement 85 euros grâce à AliExpress. Ça sonne bien, non?

Le smartphone de realme est arrivé sur le marché pour plus de 150 euros, maintenant qu’il a baissé de prix, il est fortement recommandé. Il est également en promotion dans des stores comme PcComponentes, mais dans sa version de base de 32 Go. Il dispose d’une fiche de caractéristiques complète dans laquelle vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, son excellent rapport qualité-prix rivalise avec les meilleurs.

realme Narzo 50i Prime

Achetez le téléphone realme au meilleur prix

À l’avant de notre protagoniste, un écran de 6,5 pouces et une résolution HD+ qui est plutôt bonne. C’est un écran de qualité, ne vous laissez pas tromper par le prix de ce realme. Vous pourrez profiter de vos séries et films préférés sur un terminal qui se distingue également par son design lumineux et coloré.

Unisoc Tiger T612

4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne

Écran IPS de 6,5″ HD+

Caméra arrière de 8 mégapixels

Batterie de 5 000 mAh

Prise audio 3,5 mm, radio FM et USB-C

Il est équipé d’un processeur créé par Unisoc, le Tiger T612. Les applications que vous aimez tant seront fluides, vous ne serez pas déçu par les performances de ce realme. Comme nous l’avons mentionné, il est accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage intéressants.

N’oublions pas son arrière, où se trouve un bon appareil photo avec lequel vous pourrez prendre des photos plus que décentes. Il intègre un capteur de 8 mégapixels et compte tenu de son prix, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. D’autre part, à l’avant, il y a une caméra pour vos selfies.

Vous l’avez vu de vos propres yeux, ce realme est bon dans tous les domaines et vaut vraiment l’achat. Si vous recherchez un téléphone complet, équilibré et peu coûteux, le smartphone chinois est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire. Parce que Xiaomi n’est pas le seul choix.

