Ce n’est pas de Xiaomi, mais cette télévision avec Android TV est incroyable pour seulement 159 euros.

Vous n’avez pas à payer trop cher pour avoir une bonne télévision intelligente, ni à faire appel aux marques habituelles.

Une des smart TV de TD Systems.

Si vous pensez aux téléviseurs intelligents bon marché, Xiaomi vous vient peut-être à l’esprit, nous avons recommandé certains de leurs modèles à plusieurs reprises et ils sont un excellent achat. Cependant, ce n’est pas la seule marque capable d’offrir de bonnes smart TV pour moins de 200 euros. Il y a une entreprise espagnole qui veut rivaliser.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir le téléviseur TD Systems Smart TV de 32 pouces pour seulement 159 euros. C’est un prix spectaculaire pour un appareil qui fonctionne bien, une télévision que vous pouvez recevoir chez vous gratuitement si vous êtes un utilisateur d’Amazon Prime. L’univers vous l’a mis à portée de main, je n’ai aucun doute.

Achetez cette smart TV au meilleur prix

Nous avons affaire à une smart TV compacte mais plus que suffisante, ses 32 pouces de diagonale ne vous laisseront pas indifférent. Elle est parfaite pour un salon simple ou même comme téléviseur secondaire pour jouer à la console. Vous pourrez la placer dans n’importe quelle pièce de votre maison.

Le système d’exploitation qui donne vie à notre protagoniste a été développé par Google lui-même, il s’agit tout simplement d’ Android TV. Vous pourrez télécharger les meilleures applications de séries et de films. Fan de Netflix ? Vous préférez Prime Video ? Pas de problème, vous aurez tout ce contenu que vous avez toujours voulu à seulement quelques boutons de distance.

Ce qui différencie vraiment ce téléviseur des autres smart TV bon marché, c’est Android, le meilleur système d’exploitation qu’il aurait pu intégrer. Vous profiterez d’une interface agréable et fluide, ainsi que d’options supplémentaires telles que Google Assistant. C’est tout simplement génial pour son prix.

➡️ Voir l’offre TD Systems Smart TV 32

Qui aurait pu le dire. Vous pouvez obtenir une bonne télévision intelligente pour profiter des meilleures séries et films pour seulement 159 euros. Vous avez la possibilité d’avoir un grand centre de divertissement pour très peu cher, mais seulement si vous n’y réfléchissez pas trop longtemps. Les prix d’Amazon peuvent changer à tout moment.

