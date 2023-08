Nothing lancera sa première montre connectée cette année : elle le fera sous une nouvelle marque

Carl Pei confirme l’expansion de Nothing: ils créeront plus de types d’appareils, en commençant par une montre intelligente, et le feront sous une nouvelle marque appelée ‘CMF by Nothing’, qui aura une approche plus abordable.

Le logo de ‘CMF by Nothing’, la nouvelle marque abordable de la compagnie de Carl Pei.

Avec ses produits au design transparent, il est certain que Carl Pei a réussi à positionner et différencier Nothing parmi la pléthore de marques de l’industrie mobile, ce qui est compliqué et qu’il fallait ensuite confirmer avec les Nothing Ear et Nothing Phone qui se dirigent déjà vers une deuxième génération qui raffinera l’idée et travaillera davantage sur les détails.

Ils veulent être l’Apple d’Android, ils en sont très clairs, donc leurs appareils au design original, aux matériaux haut de gamme et à la construction soignée continueront de rechercher une expérience utilisateur homogène et simple et très reconnaissable dans le catalogue prolifique de notre plateforme.

Cependant, Carl Pei pense que pour grandir, Nothing doit désormais jouer dans la partie la plus haut de gamme, ce qui leur donnera une marge de manœuvre plus large en termes de prix et de coûts de fabrication, afin de pouvoir doter leurs Nothing Phone du matériel le plus performant, une meilleure qualité de photographie et tout cela sans négliger les matériaux ni aucun autre aspect.

La marque ‘CMF by Nothing’ naît: qualité à un prix plus abordable

C’est ainsi que l’on comprend et que l’on nous explique chez Nothing la naissance de leur nouvelle sous-marque, ‘CMF by Nothing’, qui rassemblera les nouveaux lancements de l’entreprise londonienne avec une conception plus abordable, laissant à Nothing le champ libre pour se concentrer sur la gamme haut de gamme.

Il s’agit de revenir à cette idée de tueurs de flagships (des appareils de qualité à des prix plus abordables) que Carl Pei avait chez OnePlus, mais cette fois-ci en optant pour une toute nouvelle marque appelée CMF by Nothing et qui commencera par nous présenter, très probablement dès cette année 2023, une montre intelligente et des écouteurs.

Les deux appareils auront des performances élevées et un design de grande qualité, tout en se concentrant sur les utilisateurs et en offrant des prix plus abordables afin que la relation entre l’expérience et les coûts soit la meilleure possible.

Nothing déclare dans son communiqué que « ils proposent que la technologie redevienne amusante » et qu’ils l’ont déjà démontré en « repoussant les limites du design industriel » avec des appareils transparents très complexes à fabriquer. C’est ainsi que ‘CMF by Nothing’ poursuivra cette ligne irrévérencieuse et moderne, mais en se concentrant davantage sur les besoins des utilisateurs, en les écoutant davantage, et surtout en réduisant les coûts pour toucher tout le monde.

Ainsi, vous savez maintenant que ce que Nothing veut faire, c’est répondre aux souhaits de ses utilisateurs et combler ce vide que OnePlus a laissé il y a longtemps en proposant des produits de meilleure qualité à des prix abordables.

Il faudra donc suivre de près ce que Carl Pei et son équipe nous réservent…!

