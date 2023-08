La nouvelle caméra de Canon peut enregistrer des vidéos en couleur dans l’obscurité totale, même à des kilomètres de distance

La Canon MS-500 promet de révolutionner la surveillance nocturne

Voulez-vous identifier des cibles à des kilomètres de distance ? Aucun problème

Enregistrer une vidéo nocturne dans laquelle les sujets sont identifiés n’est pas une tâche facile, mais cela devient encore plus compliqué à des kilomètres de distance. Pour effectuer cette fonction, Canon a annoncé sa nouvelle caméra, la MS-500, qui est capable d’enregistrer des vidéos parfaitement nettes. L’obscurité totale et la distance ne seront plus un obstacle.

Elle est parfaite pour les endroits qui ont besoin d’être protégés avec des niveaux extrêmes de sécurité, tels que les ports, les frontières ou tout autre emplacement sensible, car tous les objets apparaissant dans son champ seront clairement visibles. Elle utilise un capteur SPAD pour l’enregistrement en couleur, avec un éclairage minimal du sujet de seulement 0,001 lux. Pour exploiter tout son potentiel, il est conseillé de l’équiper d’ultra-téléobjectifs de diffusion. Il est clair qu’il ne s’agit pas de la caméra typique pour surveiller une maison.

Le capteur SPAD utilise une technologie appelée « comptage de photons ». Cela permet de compter les particules de lumière (photons) qui entrent dans chaque pixel. Lorsqu’ils entrent, ils se transforment en une charge électrique que nous pouvons amplifier d’un million de fois, ce qui donne une vue précise sans trop perdre en qualité. De plus, chaque photon peut être compté numériquement, évitant ainsi le bruit gênant la nuit.

Elle dispose également de mécanismes pour contourner la brume et le brouillard grâce à la fonction « compensation de la brume ». Les vibrations atmosphériques ne seront pas non plus un problème, car son application native « Crisplmg2 » optimise les réglages de netteté, la courbe gamma et la réduction du bruit. Cela se traduit par une surveillance stable, de jour comme de nuit, car elle est tout aussi précise pendant les 24 heures, bien qu’elle se distingue par sa fiabilité nocturne.

Canon l’a présentée le 1er août, mais elle ne sera pas disponible avant la fin du mois. Bien que le prix exact de sortie soit inconnu, il se situera aux alentours de 25 000 dollars. Ce n’est pas pour rien, pratiquement aucune autre caméra dans le monde n’est capable de faire ce que fait la MS-500. Il ne s’agit pas de prendre des photos de nuit avec un téléphone portable, mais de sécurité extrême.

