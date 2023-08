Arrête de chercher, ceci est la meilleure montre intelligente Xiaomi que tu peux acheter en 2023. On te dit tout ce qu’elle peut faire.

Naviguer à travers les catalogues des fabricants est souvent une tâche difficile, car les anciens modèles coexistent avec les générations passées qui sont encore actives, et tout cela est encore plus compliqué avec des fabricants aussi prolifiques que Xiaomi. Sauf si nous trouvons une offre spécifique pour un modèle qui nous convient, le sélectionner est difficile. C’est pourquoi nous allons vous parler de la montre connectée la plus puissante du catalogue de Xiaomi en ce moment. Il s’agit de la Xiaomi Watch S1 Pro.

Alors que la deuxième génération, avec la Xiaomi Watch S2 à la tête, n’a pas encore pris son envol international, en France la Watch S1 Pro est la montre connectée Xiaomi la plus puissante, et aussi la plus coûteuse. Mais attention, car c’est Xiaomi, et cela indique qu’il est habituel de trouver une offre dans un commerce important. Il suffit d’être attentif pour pouvoir l’acheter en promotion. En attendant cela, nous vous raconterons tout ce que la Watch S1 Pro de Xiaomi peut faire pour vous.

Xiaomi Watch S1 Pro, Montre intelligente, Écran AMOLED 1.47 », Verre de Sapphire, Contrôle de la Température Corporelle, Fréquence Cardiaque et SpO₂, Batterie de 14 Jours, Couleur Noire

La meilleure montre de Xiaomi en 2023 possède une couronne rotative et un design premium

Il ne fait aucun doute que la couronne rotative offre une convivialité supplémentaire aux montres connectées. Nous ne parlons plus seulement d’avoir un ou plusieurs boutons pour les manipuler, ou de l’écran tactile lui-même que la plupart des smartwatches possèdent, mais nous avons la possibilité d’exécuter d’autres actions avec une simple rotation contrôlée de la couronne. Comme régler l’heure, configurer des alarmes ou naviguer dans différents menus.

Dans la Xiaomi Watch S1 Pro, nous avons une couronne située sur le côté droit de la montre. Une montre qui en plus de ce détail fonctionnel et design utilise de l’acier inoxydable pour construire les côtés de son boîtier, le protège avec un verre de saphir à l’extérieur et le renforce avec de la céramique du côté qui touche notre peau. Des matériaux de luxe pour une montre de 46 millimètres de diamètre excellemment construite.

L’écran, soit dit en passant, est un écran AMOLED rond de 1,47 pouces qui offre une résolution de 480×480 pixels et augmente sa luminosité jusqu’à 600 nits, rendant la montre utilisable même en plein soleil. En ce qui concerne les bracelets, nous pourrons choisir entre un bracelet en fluorocarbone de 140 à 210 millimètres ou un bracelet en cuir de 135 à 205 millimètres, d’une largeur de 20 et 22 millimètres.

En parlant un peu de son intérieur, la Xiaomi Watch S1 Pro est équipée d’un processeur construit avec une technologie de 12 nanomètres, avec une batterie de 500 mAh qui nous offre jusqu’à deux semaines d’autonomie et une connectivité WiFi, Bluetooth et NFC. Et oui, elle est résistante à l’eau grâce à une résistance jusqu’à 5 atmosphères de pression. Au fait, le GPS intégré ne manquera pas, nous pourrons donc enregistrer nos itinéraires même si nous n’avons pas notre téléphone portable avec nous.

Voici ce que la Xiaomi Watch S1 Pro est capable de mesurer