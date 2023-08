Remise brutale sur ces écouteurs OPPO très bien notés qui coûtent moins de 35 euros

Les OPPO Enco Air2 offrent une qualité sonore spectaculaire et sont réduits de 49% sur Amazon pour une durée limitée.

Alors qu’il existe de nombreux écouteurs sans fil coûtant moins de 50 euros, tous ne proposent pas une qualité sonore, c’est pourquoi il est très important de bien choisir et de ne pas se laisser influencer par le prix. Eh bien, il y en a un d’OPPO qui est très bien et maintenant il peut être à vous pour beaucoup moins que vous ne le pensez. Il s’agit des OPPO Enco Air2. Ces écouteurs ont généralement un PVPR de 69 euros dans la boutique OPPO, mais ils sont maintenant disponibles pour 49 euros. Cependant, au moment d’écrire ces lignes, ils sont moins chers sur Amazon.

Les OPPO Enco Air2 offrent un rapport qualité-prix imbattable et sont très bien évalués. Cela étant dit, vous pouvez maintenant acheter ces écouteurs sans fil pour seulement 34,99 euros sur Amazon. Ils sont également en promo sur PcComponentes, mais ils sont plus chers. D’ailleurs, ils n’ont jamais été aussi bon marché sur Amazon, donc si vous êtes intéressé, il vaut mieux les acheter dès que possible.

Obtenez les écouteurs OPPO Enco Air2 pour 34,01 euros de moins que le prix recommandé sur Amazon

Ces écouteurs sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 13,4 mm qui sont très confortables. Les basses sont très puissantes et les aigus cristallins. Selon OPPO, ils intègrent des boosters de basses uniques qui augmentent le volume pour des basses plus dynamiques, qui sonnent aussi enveloppantes que si vous étiez en concert live, que vous écoutiez du pop, du rock ou de la musique électronique.

En termes de design, ils ont une forme ronde et une finition mate pour une sensation douce au toucher. L’ajustement est confortable et parfait. De plus, ils s’adaptent parfaitement à l’oreille pour que vous puissiez les porter confortablement toute la journée. De plus, chaque écouteur ne pèse que 3,5 grammes.

Comme il s’agit d’écouteurs sans fil, il est très important que la batterie dure longtemps. Eh bien, la batterie dure jusqu’à 4 heures avec une charge complète, mais en utilisant l’étui de charge, vous pouvez profiter de jusqu’à 24 heures de musique en continu. Par ailleurs, il est bon de mentionner qu’ils disposent d’une annulation de bruit IA. Ils peuvent filtrer le bruit ambiant, même dans les environnements les plus bruyants, pour que vous soyez entendu clairement pendant les appels.

En ce qui concerne les contrôles, les OPPO Enco Air2 offrent une expérience tactile améliorée. Vous pouvez répondre aux appels, ajuster le volume et changer de chanson facilement. Enfin, il est à noter qu’ils sont compatibles avec iOS et Android. Il vous suffit d’installer l’application HeyMelody pour accéder aux paramètres avancés, mettre à jour le firmware et bien plus encore.

