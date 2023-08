Apple n’a pas prévu de lancer un iPhone avec une batterie amovible, malgré la nouvelle réglementation de l’UE.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple reçoit un ordre de l’Union européenne concernant ses téléphones mobiles. D’un côté, ils ont été obligés de remplacer le connecteur Lightning par l’USB-C sur le territoire européen, tandis que de l’autre, les organismes continentaux ont averti le fabricant de Cupertino qu’ils ne pourraient pas limiter la vitesse de charge si l’utilisateur décidait de ne pas utiliser un chargeur MFi.

Les deux conditions sont obligatoires pour qu’Apple puisse vendre ses produits dans l’UE, auxquelles s’ajoute l’idée de rendre les batteries amovibles aux téléphones. C’est précisément de cela dont nous allons parler, car selon ce qui a été publié sur GadgetTendency Apple pourrait choisir de ne pas les inclure dans ses iPhone malgré la réglementation européenne.

Selon le site, le vice-président de l’Ingénierie matérielle d’Apple, John Ternus, a fait les déclarations suivantes à propos de cela lors d’une interview sur la chaîne YouTube ORBIT :

Il peut y avoir un petit conflit entre la durabilité et la facilité d’entretien. Vous pouvez fabriquer un composant interne qui est plus facile à entretenir en le rendant discret et amovible, mais cela ajoute un point de défaillance potentiel. Grâce aux données, nous pouvons comprendre quelles parties du téléphone ont besoin d’être réparées et lesquelles sont mieux faites, de sorte qu’elles n’aient jamais besoin de passer par l’atelier. C’est une sorte d’équilibre.

Nos iPhone sont certifiés IP68, ce qui les rend très résistants à l’eau […]. Pour atteindre ces niveaux de résistance, il y a beaucoup d’adhésifs et de scellants de haute technologie qui rendent tout résistant à l’eau, mais bien sûr, cela rend l’ouverture du téléphone un peu plus difficile. Donc il y a un équilibre.