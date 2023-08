Les meilleurs AirPods d’Apple sont à un prix minimum historique sur Amazon

Profitez de cette super offre d’Amazon pour acheter les AirPods 2 à un prix beaucoup plus bas.

Amazon fait chuter le prix des meilleurs AirPods d’Apple.

Si vous êtes de ceux qui veulent des écouteurs sans fil avec une bonne qualité sonore sans dépenser trop, vous avez de la chance. Amazon propose les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple à un prix historiquement bas de 262 euros. Une excellente opportunité pour obtenir l’un des meilleurs écouteurs à un prix très bas, car leur prix officiel est de 300 euros.

Depuis leur lancement en décembre 2016, les AirPods ont connu un succès fulgurant. Ils ont beaucoup évolué et sont désormais capables de réduire le bruit tout en ayant une taille réduite, comme c’est le cas avec les AirPods Pro. Bien que leur prix puisse sembler élevé, ceux qui les ont essayés et qui les possèdent savent qu’ils en valent la peine pour leur qualité sonore et leur confort, même s’ils sont intra-auriculaires.

AirPods Pro 2

Pourquoi les AirPods Pro de deuxième génération sont un bon achat

Les AirPods Pro de deuxième génération sont une amélioration par rapport à leurs prédécesseurs. Ils ont les mêmes fonctionnalités que ceux de première génération, mais améliorées. D’une part, ils disposent d’une annulation active du bruit améliorée pour que vous puissiez vous concentrer sur votre musique sans aucune interruption. D’autre part, ils sont dotés du mode de transparence adaptatif, qui vous permet d’entendre ce qui se passe autour de vous sans avoir à retirer les écouteurs.

AirPods Pro 2

Les AirPods Pro de deuxième génération offrent également une qualité sonore améliorée. Grâce à leur conception à grande plage dynamique adaptative, ces petits appareils offrent des basses profondes et des aigus clairs, créant une expérience audio riche et immersive, quel que soit le genre musical.

Ces écouteurs sont également équipés d’autres fonctionnalités telles qu’une autonomie de batterie accrue, qui a été augmentée, permettant plus d’heures de lecture continue avec une seule charge. Et si cela ne suffit pas, l’étui de recharge sans fil a plus de 24 heures de batterie et avec cinq minutes de charge, vous aurez 2 heures de lecture.

AirPods Pro 2

Enfin, et non le moindre, les AirPods Pro de deuxième génération ont un contrôle du volume depuis leurs tiges, la possibilité de vérifier leur batterie à tout moment depuis un widget sur l’iPhone ou un avertissement sonore lorsque la boîte est presque déchargée. Si vous cherchiez de nouveaux AirPods, c’est votre opportunité de les acheter pour 262 euros sur Amazon.

