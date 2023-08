24 heures de batterie pour 24 euros : cette enceinte Bluetooth possède un son à 360 degrés et une résistance à l’eau

Il s’agit d’un haut-parleur assez compact, mais très puissant, avec une autonomie exceptionnelle pour sa taille.

Le haut-parleur Tronsmart de type mini est puissant, possède une batterie spectaculaire et un son fantastique.

Si cet été, vous manquez de musique à la plage, à la piscine ou lors de réunions familiales, je vous recommande ce petit haut-parleur sans fil, puissant et avec une très bonne batterie. Le Tronsmart T6 Mini est l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth que vous pouvez acheter, et il ne coûte que 24 euros sur Amazon en couleur noir, et 29 euros en couleur rouge. Vous pouvez également le trouver à des prix similaires sur Miravia.

Actuellement, vous pourrez écouter de la musique à tout moment, car l’autonomie de ce haut-parleur est hors norme. Elle est similaire à celle d’autres modèles beaucoup plus grands. Ce type de haut-parleurs sans fil a généralement une autonomie de 5 à 8 heures, mais ce Tronsmart T6 Mini dépasse largement la moyenne.

Achetez un bon haut-parleur Bluetooth avec 24 heures d’autonomie pour 24 euros

Le plus surprenant du haut-parleur T6 Mini est qu’il est doté d’une batterie rechargeable en ions de lithium offrant une lecture de jusqu’à 500 chansons. Son système de charge rapide permet une charge complète en environ 3 heures. À un volume moyen, ce haut-parleur peut fournir jusqu’à 24 heures de lecture ininterrompue. Cet exploit n’est réalisable que si nous ne dépassons pas 50% du volume du haut-parleur.

Avec une puissante unité de médiums et un subwoofer de 15 W, ce haut-parleur Bluetooth produit des graves profonds et un son clair. La technologie avancée permet de connecter deux haut-parleurs Tronsmart T6 Mini pour obtenir un son stéréo plus spectaculaire et une expérience audio plus immersive. Pour une expérience encore plus impressionnante, vous pouvez également envisager le haut-parleur T6 Plus de Tronsmart disponible sur Amazon.

Grâce à la version Bluetooth 5.0, l’association avec vos appareils est instantanée et la connexion reste stable jusqu’à une distance de 30 mètres. Il comprend également une fonction d’assistant vocal qui vous permet d’accéder à Siri ou à Google Assistant d’une simple pression. En appuyant sur le bouton d’alimentation, vous pouvez activer l’assistant vocal, comme s’il s’agissait d’un haut-parleur intelligent, et effectuer des tâches par commandes vocales, telles que appeler des contacts de votre agenda ou lire de la musique.

En plus de la lecture sans fil, le haut-parleur T6 Mini offre d’autres options. Vous pouvez insérer une carte microSD pour écouter votre liste de chansons téléchargées à tout moment et en tout lieu. La capacité de la carte ne doit pas dépasser 64 Go. Il dispose également d’un port auxiliaire de 3,5 mm pour connecter d’autres appareils compatibles.

Le point fort de ce haut-parleur est sa capacité à diffuser de la musique à 360 degrés. Grâce à sa forme cylindrique et à son poids de moins de 500 grammes, vous pourrez l’emporter partout sans problème. De plus, il est doté d’une encoche permettant de fixer une corde et de le porter en bandoulière sur le sac à dos sans aucun effort.

Un design compact, résistant à l’eau, une autonomie prolongée, plusieurs modes de lecture et une puissance sonore élevée. Un haut-parleur Bluetooth comme celui-ci ne se trouve pas tous les jours pour seulement 24 euros.

