Bloquage de liens d’actualités par le méta en raison de retombées législatives : X est poursuivi pour les avoir utilisés

Meta bloque les liens d’actualités au Canada, comme il l’a fait précédemment en Australie, suite à l’introduction d’une nouvelle législation. Ce développement est décrit comme une situation où tout le monde est perdant…

La tension entre les grandes plateformes en ligne et les entreprises de presse n’est pas nouvelle. La bataille porte sur la question de savoir si des entreprises telles que Google, Meta et l’entreprise anciennement connue sous le nom de Twitter doivent payer des frais pour inclure des extraits d’articles de presse.

Cela a commencé en 2014 avec Google News. Les choses ne se sont pas bien passées à l’époque.

Une législation similaire touche maintenant Meta et X dans plusieurs pays.

Meta a commencé à bloquer les liens d’actualités au Canada plus tôt cette semaine, pour se conformer à la loi sur les nouvelles en ligne.

Afin de se conformer à la loi sur les nouvelles en ligne, nous avons commencé le processus de suppression des actualités au Canada. Ces changements commencent aujourd’hui et seront mis en place pour toutes les personnes utilisant Facebook et Instagram au Canada au cours des prochaines semaines.

Meta avait déjà déclaré qu’il le ferait si le projet de loi était adopté, mais les partisans de la loi prétendaient que l’entreprise bluffait.

Le professeur de droit canadien Michael Geist affirme que tout le monde est perdant à cause de cela.

Les médias canadiens sont perdants, en particulier les petits médias indépendants qui dépendent davantage des médias sociaux pour développer leur communauté et leur audience. La suppression des liens Facebook aura des conséquences graves et nuira aux entreprises innovantes au Canada. Les plateformes Internet sont perdantes car elles se conforment à une loi déraisonnable en supprimant les liens et en rendant leurs services objectivement moins bons pour le faire. Les Canadiens individuels qui utilisent les plateformes pour trouver des liens vers des actualités sont perdants car les liens vers les actualités seront bloqués sur la plateforme. Et le gouvernement est perdant, car en ayant ignoré les critiques et les avertissements répétés concernant les risques associés à son projet de loi, il a maintenant placé le Canada comme exemple mondial d’une politique numérique désastreuse.