Nouvelle Redmi Pad SE : la tablette la moins chère de Xiaomi à ce jour

Xiaomi reste déterminé à conquérir le monde des tablettes Android en proposant des appareils avec un bon rapport qualité-prix. Récemment, nous avons eu l’occasion de le constater dans le secteur de la gamme moyenne lorsque nous avons publié notre analyse de la Redmi Pad. Il y a aussi peu de temps, le fabricant chinois a décidé de passer au niveau supérieur dans la gamme haut de gamme des tablettes en présentant les nouvelles Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro, qui représentent un saut de qualité important entre les générations.

Nous venons précisément parler de la Redmi Pad, plus précisément de sa successeur. Selon ce qui a été publié sur xiaomiui, le nom de cette tablette sera finalement Redmi Pad SE, qui vient de passer par l’organisme de certification Safety Korea, révélant certains de ses caractéristiques.

Voici la Redmi Pad SE.

De ce que l’on sait pour le moment, la tablette aura un écran avec une taille de 10,5 pouces qui, par ailleurs, sera certifié TÜV grâce à une émission très faible de lumière bleue. Le panneau, tout comme son prédécesseur, sera un IPS LCD. Ce qui diffère, selon la publication, est que sa résolution sera légèrement inférieure, se situant à 1200 x 1920 au lieu de 1200 x 2000 pour la génération actuelle.

Par ailleurs, sur le plan esthétique, il semble qu’il va y avoir peu de changements par rapport à la Redmi Pad. Là où il semble y avoir des nouveautés importantes, c’est au niveau de la puce, qui abandonne le MediaTek Helio G99 pour intégrer un Qualcomm Snapdragon 680. Les performances générales de la Redmi Pad étaient déjà assez bonnes, il est donc à espérer qu’avec ce changement, elles s’améliorent d’au moins un point supplémentaire.

Les caméras ne changent pas par rapport à la génération actuelle. Selon les informations qui ont été révélées par l’organisme de certification, la tablette aura deux capteurs : un de 8 MP à l’arrière et un de 5 MP à l’avant. Le son de la tablette sera pris en charge par Dolby Atmos, capable de fournir un son clair et puissant à travers quatre haut-parleurs.

Aucune date de présentation officielle ; en réalité, il y a une certaine confusion dans les informations selon les sources consultées. On peut supposer qu’elle apparaîtra entre ce mois d’août et début septembre en Chine aux côtés des Xiaomi Mix Fold et Xiaomi 13T. Il n’y a pas non plus de mention officielle de son prix, mais il sera probablement situé entre 150 et 200 euros.

