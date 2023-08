Toutes les nouveautés qui arrivent sur ton téléphone Samsung avec la mise à jour vers One UI 5.1.1

Nouveautés utiles pour les appareils Samsung.

Les gammes Galaxy S et Galaxy X recevront de nombreuses améliorations grâce à One UI 5.1.1

Samsung a déjà préparé les mises à jour de sa surcouche personnalisée. One UI 5.1.1, successeur de la version 5.1, apportera de nombreuses améliorations dans tous les aspects, mais nous connaissons maintenant de nombreuses nouveautés sur les fonctionnalités que cette nouvelle mise à jour apportera aux appareils mobiles de la marque coréenne.

Les Galaxy Z et Galaxy S recevront de grandes améliorations

Les nouveautés que nous connaissons sur One UI 5.1.1, partagées par un administrateur de la Communauté Samsung en Corée du Sud, et traduites par l’utilisateur de Twitter sondesix, nous détaillent une grande partie des avancées qu’il y aura dans les appareils Samsung haut de gamme, comme les Galaxy Z ou les Galaxy S.

Parmi certaines améliorations exclusives à la gamme Z, nous trouvons principalement des mises à jour de l’appareil photo. Des améliorations dans le traitement pour réduire le bruit des photos, des améliorations du zoom numérique (qui arrivera plus tard sur la gamme S), des améliorations de netteté pour le ZFold 5 ou la possibilité d’utiliser directement l’écran externe du Flip5 pour prendre des photos ou des vidéos.

En ce qui concerne la gamme S, il y aura des améliorations pour la numérisation des documents, comme la suppression numérique des doigts qui tiennent le document, ou la correction des lettres floues pour les S23, ou, tant pour la gamme S que pour la Z des dernières années, des améliorations pour l’édition de photos avec la possibilité de sauvegarder des profils, la correction numérique des photos floues ou troubles, et des améliorations dans les paramètres d’édition photo.

Améliorations à venir pour tous les Samsung

Mais les améliorations ne resteront pas seulement réservées aux gammes premium de Samsung. One UI 5.1.1 arrivera sur de nombreux appareils mobiles, y compris ceux de haut de gamme, milieu de gamme et entrée de gamme. Nous avons déjà parlé auparavant des améliorations à venir sur Samsung, car la version bêta nous a laissé de nombreux indices.

Entre autres aspects, la fonction de multitâche gagnera en importance sur les appareils Samsung avec One UI 5.1.1, car les performances des téléphones actuels, avec des gigaoctets de RAM plus que suffisants et des écrans de plus en plus grands, nous donnent la possibilité de gérer simultanément différentes applications. Et en plus de cela, il y aura également des améliorations générales pour les applications de l’appareil photo et de la galerie, des avancées dans l’expérience utilisateur d’éléments tels que la barre des tâches, ou des nouveautés pour les applications internes telles que celle dédiée à la santé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :