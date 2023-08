Ça ne prend pas beaucoup de temps et l’expérience change radicalement: voici ce que vous devez changer dans le WiFi de votre téléphone portable Xiaomi pour améliorer la connexion

Il n’est pas toujours agréable d’utiliser notre téléphone portable pour naviguer sur Internet ou consulter nos réseaux sociaux. Cela est dû au fait que la réception du signal WiFi n’est pas constante, et il se peut que par moments, nous remarquions une baisse de vitesse et que la navigation ne soit pas aussi fluide que nous le souhaiterions.

Pour remédier à ce genre de problème, la couche de personnalisation MIUI met à notre disposition une série d’outils qui peuvent grandement améliorer la connexion WiFi de notre appareil en quelques secondes seulement, et c’est précisément ce que nous vous expliquons dans cet article.

Changer le DNS peut être essentiel pour améliorer la vitesse de votre connexion

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons des DNS privés sur NetcostSecurity. Par défaut, le DNS de notre appareil est préconfiguré lorsque notre opérateur installe le routeur, mais il est très simple de le changer pour améliorer certains aspects tels que la sécurité du terminal ou encore la vitesse de la connexion.

Notre recommandation est de configurer le DNS privé de Cloudflare, qui promet d’offrir la vitesse la plus élevée du secteur en termes de connexion, en plus de ne pas utiliser vos données pour diffuser de la publicité à des entreprises tierces. Dans ce cas, le DNS privé de Cloudflare utilise les DNS primaires et secondaires 1.1.1.1 et 1.0.0.1, donc sa configuration est très simple.

Pour cela, vous devez simplement suivre ces étapes :

Accédez aux paramètres de votre Xiaomi et saisissez le mot « dns » dans la barre de recherche en haut

Cliquez maintenant sur « DNS privé » et, dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, cliquez sur « Nom d’hôte du fournisseur DNS privé » pour entrer le DNS de Cloudflare (1.1.1.1 et 1.0.0.1)

Accélérer la vitesse du réseau en utilisant des données mobiles

Le prochain truc nous semble absolument brillant de la part de Xiaomi, car il s’agit essentiellement d’utiliser les données mobiles de votre opérateur pour améliorer la vitesse du signal WiFi reçu par votre appareil. Vous devez faire attention car cela utilisera des données de votre forfait, mais si cela n’est pas un problème, nous vous recommandons de le configurer.

Comme nous l’avons dit, ce réglage est spécialement conçu pour ces moments où votre téléphone détecte qu’il ne reçoit pas la connexion nécessaire pour une expérience fluide via le WiFi, il s’agit donc d’une dualité très intéressante si vous souhaitez toujours avoir la vitesse maximale.

Pour activer cette option, suivez simplement ces étapes :

Accédez aux paramètres de votre téléphone Xiaomi et allez dans la section WiFi

Cliquez maintenant sur « Assistant WiFi » et entrez dans « Accélération du réseau intelligent »

Activez l’option « Utiliser les données mobiles pour augmenter la vitesse »

Profitez du WiFi bi-bande pour maximiser la vitesse de votre connexion

Enfin, dans la continuité du précédent astuce que nous venons de partager, nous devons vous parler d’un autre réglage brillant. Dans ce cas, MIUI nous donne la possibilité de profiter de la connectivité WiFi bi-bande de nos mobiles pour pouvoir se connecter à deux réseaux en même temps.

Grâce à cela, la vitesse de connexion sera maximisée autant que possible car, chaque fois qu’un des réseaux échoue, le téléphone se connectera automatiquement à l’autre pour nous offrir la meilleure expérience possible en termes de navigation sur Internet.

De plus, c’est extrêmement simple à configurer, il suffit de suivre ces étapes :

Accédez aux paramètres de votre téléphone Xiaomi et allez dans la section WiFi

Cliquez sur « Assistant WiFi » puis sur « Accélération du réseau intelligent »

Activez l’option « Augmentation de la vitesse WiFi bi-bande » et connectez-vous au deuxième réseau avec lequel vous souhaitez maximiser la vitesse de votre connexion

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :