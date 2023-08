WhatsApp veut connaître ton adresse e-mail (mais il y a une bonne raison à cela)

La sécurité de notre compte sera grandement augmentée

WhatsApp franchit une étape en matière de sécurité en ajoutant des adresses e-mail à la formule.

La sécurité est de plus en plus importante pour les entreprises de la technologie. WhatsApp, la plateforme de messagerie appartenant à Meta, est l’un de ces services qui travaille dans ce domaine, c’est pourquoi, pour la première fois de son histoire, il nous permettra de relier une adresse e-mail pour ajouter une barrière de sécurité à deux facteurs à laquelle nous seuls aurons accès.

Adresse e-mail pour vérifier votre identité

Comme WhatsApp l’a indiqué dans son blog d’entreprise, l’adresse e-mail jouera un rôle clé dans cette fonctionnalité de WhatsApp et peut résoudre plus d’un problème à l’avenir. La principale raison en est que si quelqu’un tente de voler votre compte, la vérification par e-mail conférera une couche de protection supplémentaire qui sera très difficile à contourner pour tout voleur.

C’est quelque chose de assez simple, mais la vérification à deux facteurs est l’une des mesures les plus utiles et les moins intrusives pour protéger un compte, c’est pourquoi de plus en plus de services et d’entreprises s’y mettent. Certains, comme Twitter, ajoutent des obstacles, mais inversement, d’autres entreprises comme Google cherchent même à contourner l’utilisation de mots de passe pour utiliser directement la vérification à deux facteurs.

La sécurité sur les smartphones

Les téléphones mobiles sont l’appareil technologique le plus utilisé en moyenne dans notre quotidien. Que ce soit pour répondre aux messages, prendre des photos, consulter les réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo, utiliser des applications axées sur la productivité… chaque personne a ses propres habitudes, c’est pourquoi, en tant qu’outil central dans notre routine, la sécurité doit toujours être au centre de tout cela.

Google souhaite inciter, en réalité, tous les acteurs de l’écosystème des smartphones à travailler en matière de sécurité, y compris les fabricants. C’est pourquoi ces derniers jours, nous avons pu voir comment Google demande aux fabricants de résoudre leurs failles de sécurité plus rapidement. Ainsi, avec un engagement commun entre les développeurs de matériel et de logiciels, les utilisateurs bénéficieront d’un meilleur service et d’une sécurité beaucoup plus efficace.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :