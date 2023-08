La nouvelle IA de Meta aura une fonctionnalité époustouflante : créer de la musique à partir de texte

La Intelligence Artificielle est le nouveau champ de bataille des grandes entreprises technologiques.

Meta se plonge dans l’Intelligence Artificielle | Image : Bing Image Creator

Depuis le lancement de ChatGPT, toutes les entreprises se sont lancées dans une course aux armements pour décider qui possède la meilleure IA de toutes. Ce n’est pas surprenant car cela est devenu l’un des secteurs les plus intéressants. Actuellement, ce sont des pertes pour ceux qui osent entrer dans la roue de l’IA, mais à l’avenir, cela promet des profits considérables pour tous ceux qui ont eu suffisamment de force pour résister au dur processus de développement.

Actuellement que Meta a abandonné ses ambitions de Metaverse, elle a décidé de renforcer l’un de ses projets sur lequel elle travaille depuis des années : les modèles conversationnels. Ainsi, ils avaient déjà une certaine expérience dans ce domaine et semblent vouloir se perfectionner encore davantage, car ils ont annoncé que leur IA est capable de créer de la musique à partir de texte.

L’IA de Meta sera capable de créer de la musique

MusicGen est le nom donné à l’application et c’est l’une des grandes surprises annoncées par l’entreprise. Elle a été spécifiquement formée avec de la musique appartenant à la société, de sorte que aucun artiste ne doit craindre que sa musique soit utilisée pour permettre à l’IA d’apprendre. Cela a été un grand problème pour de nombreux artistes, en particulier les plasticiens, car dans de nombreux cas, des œuvres d’art tierces ont été utilisées pour entraîner les algorithmes de l’IA. Dans ce cas, ce danger a été conjuré. Cependant, la base sur laquelle cette IA a appris est très limitée, il n’est donc pas surprenant qu’elle soit encore assez primitive et qu’elle ait encore beaucoup à améliorer.

Selon Reuters, l’application est capable de disposer de trois modèles. Un pour la génération audio (AudioGen), un pour la compression audio (EnCodec) et le dernier pour la création de musique (MusicGen). Ainsi, elle ne peut pas être utilisée uniquement pour créer de la musique, mais aussi pour d’autres types de sons et même pour améliorer la qualité de ceux déjà existants.

Bien sûr, Meta n’est pas la seule entreprise à avoir réussi à développer une IA capable de générer du son. La plupart des entreprises qui luttent pour la domination de l’IA ont fait quelques avancées dans la génération de son. Alphabet elle-même (société mère de Google) a lancé à un moment donné une application de génération audio par IA appelée MusicLM.

Elle a été formée avec de la musique appartenant à Meta, donc les droits de tout auteur n’ont pas été violés

Par ailleurs, il est de plus en plus courant de trouver des intelligences artificielles capables de reproduire les voix de personnes célèbres, ce qui est devenu un phénomène sur les réseaux sociaux mais qui, appliqué à d’autres fins discutables, pourrait même être dangereux, car cela pourrait bientôt être utilisé pour les escroqueries les plus courantes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :