Une voiture de Google Street View finit dans un ruisseau après avoir été poursuivie par la police à une vitesse de 160 km/h

L’une des voitures utilisées par Google pour cartographier les rues du monde entier

Une des voitures de Google Street View qui cartographient à travers des images les rues du monde entier a été le protagoniste d’une poursuite policière qui s’est produite le samedi 31 juillet dernier. Le véhicule, qui a été repéré roulant à plus de 160 kilomètres par heure, a fini par traverser la cour d’une maison et s’est retrouvé coincé dans un ruisseau, selon la police.

L’incident s’est produit à Pendleton, une ville située dans le comté de Madison, dans l’État de l’Indiana, aux États-Unis. La police du département de Middletown a été chargée de partager l’image du véhicule, sérigraphié avec le logo de Google Street View.

Le conducteur du véhicule a refusé de s’arrêter malgré les avertissements de la police

Selon le corps de police, l’un des chefs de police du département a repéré un véhicule dépassant rapidement d’autres voitures, et il a pu déterminer que la vitesse dépassait les 160 kilomètres par heure.

Malgré le fait que la police ait pu rattraper le véhicule, le conducteur de celui-ci a continué à rouler pendant plusieurs kilomètres, ignorant les ordres des autorités et allant jusqu’à passer un feu rouge.

C’est en essayant de tourner pour éviter un pont fermé que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, et a fini par traverser une cour pour tomber finalement dans un ruisseau, où il s’est retrouvé coincé. C’est à ce moment-là qu’il a été constaté que le véhicule était équipé de caméras destinées à la capture d’images pour une utilisation ultérieure dans Google Street View, le service intégré à Google Maps qui permet de visualiser les rues du monde entier de manière immersive.

Lorsque la police a pu arrêter le conducteur, celui-ci a affirmé qu’il « travaillait pour Google » et qu’il « avait peur de s’arrêter ». Plus tard, un porte-parole de Google a confirmé au journal SFGATE que les conducteurs de Street View étaient des contractants, et que la société prenait très au sérieux la sécurité de toutes les opérations effectuées dans Street View. Ils se sont également engagés à « travailler avec l’entreprise sous contrat et les autorités locales pour s’assurer que les mesures appropriées sont prises pour résoudre cette situation ».

Quant à la police, elle a transporté le conducteur à l’hôpital, et il est actuellement en détention après avoir été arrêté pour suspicion de résistance à l’autorité.

