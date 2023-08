Ce Xiaomi bon marché est un achat intelligent pour 150 euros : AMOLED, caméra de 64 MP et charge rapide de 33W

Images haute résolution colorées, bon rendement et longue autonomie avec charge rapide pour seulement 150 euros grâce à cette réduction de Xiaomi.

L’écran AMOLED haute résolution est l’un des points forts de ce téléphone Xiaomi avec une réduction de 80 euros.

La boutique Xiaomi vous offre aujourd’hui l’une des meilleures opportunités pour vous procurer un bon, joli et abordable téléphone. Le protagoniste est le POCO M5s, qui descend à 149,98 euros dans la version de mémoire supérieure avec 128 Go. Attention, le prix de vente recommandé de ce modèle est de 229,99 euros, donc vous économisez 80 euros si vous l’achetez ce jeudi 3 août sur le site web de Xiaomi.

Si vous entrez dans la boutique, vous verrez que le prix du POCO M5s de 128 Go descend à 159,99 euros. De plus, vous devez appliquer le coupon de 10 euros disponible pour les nouveaux utilisateurs en cliquant sur « Coupon : 10,00€ de réduction » et sur « Obtenir maintenant ». Lorsque vous procédez à l’achat, vous découvrirez que le prix du téléphone est descendu à 149,99 euros dans la fenêtre de paiement. De plus, vous n’aurez pas à payer les frais de livraison et vous recevrez le POCO M5s chez vous en seulement quelques jours.

Ce smartphone est légèrement plus cher sur Amazon, où il est vendu à partir de 154 euros, et sur PcComponentes, où il ne descend pas en dessous de 159,98 euros. Par conséquent, vous voyez que la boutique de Xiaomi est la meilleure pour acheter ce POCO M5s, en gardant à l’esprit que cette offre n’est disponible que ce jeudi. Nous avons là l’un des meilleurs téléphones bon marché du marché, nous vous expliquerons ensuite pourquoi vous ferez un bon choix en l’achetant.

Pourquoi l’achat du POCO M5s en promotion vaut la peine

Le premier point en faveur du POCO M5s est qu’il s’agit d’un téléphone fin et léger, avec des courbes latérales qui permettent une prise confortable et sûre. Notez que l’épaisseur est de 8,29 millimètres et le poids de seulement 178,8 grammes, il est très agréable dans les mains. De plus, la boutique Xiaomi vous offre la possibilité de choisir entre les couleurs gris, blanc et bleu.

Les avantages du POCO M5s comprennent également l’écran, qui offre des images très nettes et pleines de couleurs vives. Il s’agit d’un écran AMOLED de 6,43 pouces de taille avec une résolution Full HD+ (2400 × 1080 pixels) et une luminosité maximale de 1100 nits. Sans aucun doute, il s’agit d’un écran de grande qualité compte tenu du prix du téléphone qui n’est que de 150 euros. Attention, l’écran est accompagné de deux haut-parleurs et d’un port jack 3,5 mm pour les écouteurs.

Le MediaTek Helio G95 est le processeur qui travaille à l’intérieur, avec un niveau de puissance qui lui permet d’effectuer les tâches les plus courantes. Cela indique que vous pouvez utiliser le POCO M5s pour accéder aux réseaux sociaux, discuter sur les plateformes de messagerie, naviguer sur le web ou effectuer vos achats en utilisant la technologie NFC. Si les 128 Go vous semblent insuffisants, vous pouvez étendre le stockage jusqu’à 1 To avec une carte microSD. D’autre part, le logiciel a déjà été mis à jour avec MIUI 14 basé sur Android 13.

Le POCO M5s dispose de quatre caméras à l’arrière, avec une mise en valeur de la caméra principale de 64 mégapixels. Avec cette caméra, vous pouvez prendre de bonnes photos, surtout en plein jour et dans des scénarios bien éclairés. De plus, à côté de celle-ci, il y a un ultra grand-angle de 8 mégapixels avec lequel vous pourrez prendre des photos plus différentes. En ce qui concerne la caméra frontale, elle est de 13 mégapixels et est située dans le trou de l’écran.

La cerise sur le gâteau est une batterie qui nous semble géniale à la fois pour sa capacité et sa charge rapide. Il s’agit d’une batterie de 5 000 mAh qui, avec le processeur, peut offrir deux jours d’autonomie avec une utilisation légère. La charge rapide est de 33W, vous permettant de charger complètement la batterie en un peu plus d’une heure. Le point négatif est que le chargeur n’est pas inclus dans la boîte, mais vous pouvez en acheter un de 33W pour moins de 20 euros sur Amazon.

En définitive, ce POCO M5s est plus que capable de vous offrir une bonne expérience d’utilisation quotidienne. En plus de sa qualité, il bénéficie d’une réduction de 80 euros dans la boutique officielle de Xiaomi, rappelez-vous que cela n’est valable que ce jeudi 3 août.

