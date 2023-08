Le OnePlus 12R se dévoile en photos : une bête avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage

Le OnePlus Ace2 Pro ou OnePlus 12R sera bientôt présenté, mais il n’est pas clair s’il sera disponible sur le marché mondial.

Le module de caméras du nouveau OnePlus 12R, selon une photo dévoilée

OnePlus se prépare à présenter au monde son prochain grand pari pour le segment du . Après nous avoir conquis avec son excellent OnePlus 11, la marque est en train de finaliser les détails pour présenter une nouvelle variante qui devrait arriver quelques mois avant la présentation du futur OnePlus 12.

Il s’appelle OnePlus Ace2 Pro, comme nous avons pu le savoir grâce à une fuite en provenance de Chine, bien qu’il existe des rumeurs selon lesquelles l’appareil pourrait être lancé sur le marché mondial en tant que OnePlus 12. Quoi qu’il en soit, une chose est claire, il sera un véritable prodige technique.

Snapdragon 8 Gen 2, 24 Go de RAM et 1 To de stockage dans le nouveau smartphone haut de gamme de OnePlus

Les informations révélées indiquent que l’appareil sera équipé d’un écran de 120 Hz et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dans la lignée des autres smartphones Android haut de gamme lancés cette année 2023.

La véritable attraction réside dans sa configuration de mémoire. Selon les informations disponibles, le terminal sera équipé de 24 Go de mémoire RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. De plus, il utilisera les technologies LPDDR5x et UFS 4.0, les plus rapides actuellement disponibles pour la mémoire RAM et le stockage respectivement.

En plus de ses spécifications, une nouvelle image de l’appareil a été dévoilée, nous permettant de voir son système de caméras composé de trois capteurs situés à l’intérieur d’un module circulaire. Sur le module, on peut lire que l’un des capteurs aura une résolution de 50 mégapixels et une taille de 1/1,59″, en plus d’être équipé d’un stabilisateur d’image optique. Il y aura également une caméra secondaire associée à une lentille grand angle.

Sur l’image, on peut voir l’appareil dans une couleur gris foncé, fini qui serait « inspiré par le design des voitures de sport ».

Pour le moment, la marque n’a pas confirmé la date de présentation de son nouveau smartphone, ni si celui-ci sera finalement lancé sur le marché mondial. Les éditions précédentes des séries « Ace » et « R » de OnePlus ont été exclusives aux marchés chinois et indien, il ne semble donc pas que nous verrons ce dispositif faire le saut vers cette partie du monde pour le moment.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :