iPhone 15 et iPhone 15 Pro : l’un des meilleurs analystes d’Apple prédit un échec de vente

Un des meilleurs analystes d’Apple prédit une demande faible pour les iPhone 15.

iPhone 15 : Ming-Chi Kuo prévoit une demande plus faible

Nous avons des rumeurs contradictoires en vue. Ming-Chi Kuo, l’un des plus grands analystes d’Apple au monde, a récemment publié un rapport dans lequel il nous fait part de ses prédictions pour l’avenir d’Apple. Et la vérité est qu’il pense tout le contraire de ce que Mark Gurman a dit ces dernières semaines.

Tout d’abord, Ming-Chi Kuo pense qu’Apple ne présentera pas son chatbot en 2024 et que la demande pour les iPhone 15 sera bien inférieure à celle des iPhone 14. D’autre part, Mark Gurman pense que la société dévoilera son chatbot en 2024 et qu’Apple espère vendre jusqu’à 85 millions d’iPhone 15 et 15 Pro en 2023.

La demande pour les iPhone 15 n’est pas très prometteuse

L’analyste estime que les iPhone 15 et 15 Pro auront une demande inférieure à celle des iPhone 14. Ming-Chi Kuo est réputé pour avoir les meilleures sources dans la chaîne d’approvisionnement, qui lui ont dit qu’ils fabriquent moins de composants pour la société de la pomme mordue que l’année dernière. Cela serait un signe d’une demande plus faible.

Rappelons que tous les modèles d’iPhone 15 seront dotés de Dynamic Island, d’un port USB-C en remplacement du Lightning ou d’une lentille principale de 48 MP sur toute la gamme. En revanche, les modèles d’iPhone 15 Pro auront un cadre en titane, les bordures les plus fines de l’histoire ou un bouton d’action comme nouveautés remarquables.

Une autre raison pour laquelle Cupertino pourrait s’attendre à une demande moindre serait une possible augmentation du prix des modèles Pro, qui pourrait atteindre 200 dollars. Une augmentation de prix due au changement de l’acier au titane et que nous avons déjà vu sur l’Apple Watch Ultra qui l’a fait monter jusqu’à 1000 euros.

Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’une prédiction d’un analyste, il peut donc y avoir des erreurs. Cependant, ce ne serait pas une si mauvaise nouvelle pour ceux d’entre nous qui prévoyons d’acheter l’iPhone 15 en septembre, car des retards de quelques semaines sont prévus en raison d’une pénurie de stocks de modèles tels que le Pro Max.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :