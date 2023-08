Microsoft leak par erreur un outil interne permettant d’activer des fonctionnalités secrètes dans Windows 11

Un outil interne appelé « StagingTool » permet aux employés d’activer des fonctionnalités secrètes dans la dernière version du système d’exploitation de Microsoft.

Un ordinateur portable avec le système d’exploitation Windows 11 de Microsoft

Microsoft a « laissé échapper » un outil interne appelé « StagingTool », que la société fournit à ses employés pour activer des fonctionnalités secrètes du système d’exploitation Windows 11. L’outil a été obtenu par certains utilisateurs lors d’un lancement accidentel par la société, et il est tombé entre les mains de certains utilisateurs et développeurs.

Bien que la société n’ait pas tardé à supprimer l’outil et à empêcher qu’il soit téléchargé par un plus grand nombre de personnes, ceux qui ont réussi à l’obtenir ont partagé certaines des fonctionnalités qu’il offre.

« StagingTool », l’outil secret de Microsoft pour activer des fonctionnalités cachées de Windows 11

Grâce aux informations partagées, nous avons pu savoir que « StagingTool » intègre certaines des fonctionnalités de Windows 11 qui n’ont jamais été publiées par Microsoft, ainsi que d’autres qui sont en cours de développement avant d’être distribuées de manière plus globale aux utilisateurs.

L’outil en question s’exécute via la console du système, où il est possible d’activer des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles, y compris celles qui sont en phase de test et qui ne peuvent être utilisées que par certains utilisateurs participant au programme Windows Insider.

Some quests include a valid link to a staging tool that appears to be like vivetool pic.twitter.com/MUXPzQlbsy — Xeno (@XenoPanther) Aout 2, 2023

Ceux qui ont pu essayer l’outil dévoilé affirment qu’il ressemble beaucoup à une autre application open-source développée par des tiers, appelée ViVeTool.

Malgré le fait que l’outil « StagingTool » soit déjà en distribution auprès de communautés d’utilisateurs et d’enthousiastes de Windows, il n’est pas recommandé de l’utiliser à moins d’avoir une parfaite connaissance de ce que l’on fait à tout moment. Après tout, il s’agit d’un utilitaire destiné à être utilisé par les employés de l’entreprise elle-même, et il est possible qu’activer certaines fonctionnalités puisse entraîner des problèmes de fonctionnement ou de stabilité. De plus, dans son état actuel, il ne permet pas d’activer bon nombre des fonctionnalités qui sont encore en cours de développement, telles que Windows Copilot.



