8 To de capacité à prix historique: 169 euros pour laisser libre cours à ton imagination

Vous manquez d’espace sur votre PC? Ne vous inquiétez pas, j’ai la solution et cela ne vous coûtera pas autant qu’hier. Il s’agit du disque dur externe WD Elements de 8 To de capacité, qui peut être à vous pour 169,99 euros sur Amazon, au lieu de 230,99 euros. C’est une réduction de plus de 60 euros du jour au lendemain.

WD Elements a une longue expérience dans la fabrication de disques durs, internes et externes, et est l’un des fabricants les mieux cotés dans ce domaine. Ce modèle de grande capacité de 3,5 pouces peut atteindre jusqu’à 20 To de stockage, et vous pouvez également l’avoir en format 2,5″ avec une mémoire maximale de 5 To. Il est facile de stocker des informations sur un disque externe, il vous suffit de le connecter à votre PC, d’attendre qu’il soit détecté et le tour est joué.

Obtenez un stockage ‘infini’ avec cette offre de WD Elements

À une époque où les SSD de type M.2, les SSD portables ou les premiers SSD internes de 2,5 pouces sont privilégiés pour leur fonctionnement immédiat, l’absence de pièces mobiles et leur durabilité accrue, les disques durs classiques passent au second plan. Mais en ce qui concerne un stockage beaucoup plus important, seuls les disques durs (HDD) peuvent le gérer.

Bien que les SSD soient beaucoup plus rapides, ils n’atteignent pas une capacité aussi élevée que les HDD. C’est pourquoi j’aimerais souligner certains des avantages les plus importants de l’achat d’un disque dur externe comme ce WD Elements de 8 To :

Stockage supplémentaire : offre un espace de stockage supplémentaire considérable pour votre PC. C’est particulièrement utile si votre ordinateur a un espace de stockage interne limité ou si vous avez besoin de stocker de grandes quantités de données telles que des fichiers multimédias, des documents ou des programmes.

: offre un espace de stockage supplémentaire considérable pour votre PC. C’est particulièrement utile si votre ordinateur a un espace de stockage interne limité ou si vous avez besoin de stocker de grandes quantités de données telles que des fichiers multimédias, des documents ou des programmes. Sauvegardes et sécurité : un disque dur externe est une excellente solution pour sauvegarder vos données importantes ou votre système. Vous pouvez programmer des sauvegardes automatiques ou enregistrer manuellement des sauvegardes de vos fichiers cruciaux et vous libérer de toute préoccupation en cas de panne de courant ou de défaillance du système.

: un disque dur externe est une excellente solution pour sauvegarder vos données importantes ou votre système. Vous pouvez programmer des sauvegardes automatiques ou enregistrer manuellement des sauvegardes de vos fichiers cruciaux et vous libérer de toute préoccupation en cas de panne de courant ou de défaillance du système. Libération d’espace sur le disque principal : en transférant des fichiers et des applications moins utilisés vers un disque dur externe, vous pouvez libérer de l’espace sur le disque interne de votre PC. Cela peut améliorer les performances générales de votre ordinateur et éviter les problèmes de lenteur lors du chargement du système ou d’applications lourdes. Cela prolonge également la durée de vie de votre PC et du disque dédié au système d’exploitation.

: en transférant des fichiers et des applications moins utilisés vers un disque dur externe, vous pouvez libérer de l’espace sur le disque interne de votre PC. Cela peut améliorer les performances générales de votre ordinateur et éviter les problèmes de lenteur lors du chargement du système ou d’applications lourdes. Cela prolonge également la durée de vie de votre PC et du disque dédié au système d’exploitation. Organisation : avoir un disque dur externe dédié à certains types de fichiers ou projets peut vous aider à maintenir une organisation plus efficace.

: avoir un disque dur externe dédié à certains types de fichiers ou projets peut vous aider à maintenir une organisation plus efficace. Portabilité : les disques durs externes sont compacts et légers, ce qui les rend très portables. Vous pouvez les emmener avec vous facilement et accéder à vos fichiers depuis n’importe quel PC avec un port USB. Dans ce cas, il s’agit d’un disque de plus grande taille, mais 950 grammes ne poseront aucun problème lors du transport.

Un disque dur de grande capacité comme celui-ci de WD Elements est un outil précieux qui offre de nombreux avantages pour votre PC. Du stockage supplémentaire à la sécurisation de vos données en passant par l’amélioration de la portabilité, ce dispositif devient une solution pratique et efficace pour tout utilisateur ayant besoin d’un espace de stockage supplémentaire au quotidien.

