ChatGPT, Bard et le reste des chatbots AI ‘ne cesseront jamais d’inventer des choses’, selon les experts

L’intelligence artificielle a tendance à délirer et à inventer des informations, et il se peut qu’il n’y ait pas de solution

Vous l’avez peut-être déjà remarqué, mais tout ce qu’un chatbot IA comme ChatGPT dit ne peut pas être vrai. L’architecture de ces chats peut collecter des détails liés à votre question ou à votre commande, mais ils ne sont pas toujours exacts. Face à cette situation, les experts mettent en garde : les IA génératrices de texte ne cesseront jamais de se faire des inventions.

Ce n’est pas toi, c’est le chatbot

Le chatbot est entraîné pour répondre avec plus ou moins de précision, mais il est parfois impossible d’empêcher qu’il invente des choses en chemin. C’est ce que soutient Emily Bender, linguiste à l’Université de Washington, qui étudie cette technologie depuis ses débuts. Selon elle, il ne sera pas possible d’éliminer complètement les hallucinations de l’intelligence artificielle.

« Ces outils sont conçus pour inventer des textes, et c’est ce qu’ils font. (…) L’IA interprète ce qui est correct avec des probabilités », a expliqué Bender, comme le rapporte AP News, ce qui indique qu’il y a toujours des marges d’erreur insurmontables dans ses réponses.

Cependant, du côté d’Open AI, pour le cas de Chat GPT, ils affirment que les hallucinations disparaîtront dès qu’ils auront trouvé comment les résoudre. La question serait alors de savoir s’il est vraiment possible de s’arranger, ce que de nombreux experts nient avec les modèles actuels.

En réalité, il y a de nombreux exemples liés à l’utilisation de ChatGPT en ayant trop confiance en sa fiabilité. Il y a déjà eu des avocats qui se sont appuyés sur de fausses décisions de justice pour leur travail dans les tribunaux, ce qui les a ensuite obligés à payer une amende importante. C’est pourquoi ceux qui envisagent d’utiliser de tels outils dans le domaine professionnel prennent un risque.

La fièvre des IA génératrices

Toute cette excitation autour de l’intelligence artificielle générant du contenu a beaucoup moins d’impact que ce que l’on pourrait penser. Cette tendance n’a commencé à croître que depuis moins d’un an et, bien qu’elle soit assez imparfaite, elle s’est rapidement transformée en un phénomène de masse qui soulève encore de nombreuses questions, comme l’avenir de l’emploi. Open AI affirmait il y a quelques mois que son IA serait plus intelligente que n’importe quel être humain, mais les obstacles actuels indiquent qu’il faut encore du temps pour que cela se réalise.

D’autre part, il pourrait également y avoir des indications que cette tendance commence à s’essouffler rapidement, comme le montrent les statistiques selon lesquelles des plateformes comme ChatGPT ont pour la première fois perdu des utilisateurs. Les prochains mois seront décisifs pour l’IA, car avec des dizaines d’entreprises enquêtant sur leurs propres systèmes, il faudra voir si le monde continue de s’y intéresser ou si la tendance des NFT s’essouffle.

