De ChatGPT à xAI : L’Histoire Cachée de AI.com

Qui possède exactement AI.com et à quoi cela sert-il ? Ce domaine inestimable, qui dirigeait autrefois les clients vers ChatGPT, pointe maintenant vers xAI, une société d’IA appartenant à Elon Musk. Sur son site web, xAI, une entreprise distincte de X Corp, prétend travailler en étroite collaboration avec X, la société de médias sociaux autrefois connue sous le nom de Twitter. Ils prétendent former leur modèle de langage étendu en utilisant des publications de X.

Qui possède AI.com

Après avoir changé de mains en 2021, AI.com était dormant jusqu’en février, date à laquelle il a commencé à rediriger vers ChatGPT. Bien que jamais explicitement précisé, le courtier en domaines Saw.com a spéculé qu’OpenAI aurait pu l’acheter et faciliter le changement. Le mystère du véritable acheteur d’AI.com reste non résolu, malgré le prix de vente de 11 millions de dollars. On ne sait toujours pas si OpenAI l’a réellement acheté après avoir découvert une faille de sécurité ou si quelqu’un l’a acheté parce qu’il était passionné par ChatGPT avant de changer de camp.

Dans un autre développement curieux, X, qui avait déjà été rebaptisé X à partir de Twitter, s’est récemment approprié le compte @xai à un utilisateur japonais sans sa permission, en faisant le compte officiel de xAI.

Le propriétaire du nom de domaine AI.com est toujours inconnu, et les tentatives d’en savoir plus grâce aux recherches Whois ont été infructueuses, car il n’y a pas eu de changement de propriété récent. Cela suggère que le changement a eu lieu dans les dernières 48 heures précédant le rapport.

Elon Musk a suggéré lors d’un chat sur Twitter Space que xAI exprimera des opinions politiquement incorrectes et fera face à des réactions négatives, malgré le fait que l’entreprise n’a actuellement aucun produit. Il l’a défini comme un dispositif de recherche de vérité conçu pour résoudre des mystères cosmiques, tels que la raison pour laquelle la vie extraterrestre n’a pas pris contact avec nous.

Mashable a contacté à la fois Saw.com et xAI pour tenter de comprendre ce qui se passe, mais aucun n’a répondu à ce jour. Nous ne savons toujours pas ce qui s’est passé avec AI.com et xAI.

