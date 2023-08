Ces deux youtubeurs doublent le Galaxy Z Flip5 et le Motorola razr 40 ultra des milliers de fois en direct

Les youtubeurs ont décidé de comparer la résistance de deux des smartphones pliables les plus intéressants du moment de la manière la plus simple et efficace possible.

Motorola razr 40 ultra vs Samsung Galaxy Z Flip5, lequel des deux sera le plus résistant?

La durabilité reste l’un des points à améliorer pour les fabricants de smartphones qui ont décidé de miser sur les téléphones pliables. Bien que ces dernières années, la résistance des écrans, charnières et autres éléments nécessaires pour plier un téléphone en deux ait été améliorée, ils n’atteignent pas encore le niveau de résistance offert par les smartphones conventionnels.

Profitant de l’arrivée sur le marché du nouveau Samsung Galaxy Z Flip5, les youtubeurs de la chaîne Mrkeybrd ont voulu mettre à l’épreuve la résistance du dernier smartphone pliable « type clapet » de la manière la plus simple et efficace possible : en ouvrant et fermant l’appareil des milliers de fois jusqu’à ce qu’il se casse. Ce n’est pas la première fois qu’ils font quelque chose de similaire, mais cette fois-ci, ils ont voulu aller plus loin et inclure un autre smartphone dans le test de résistance pour le comparer au nouveau terminal de Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip5 vs Motorola razr 40 ultra, lequel sera le plus résistant ?

Au moment de la publication de cet article, le direct dure déjà plus de 12 heures, et pendant ce temps, l’écran des Samsung Galaxy Z Flip5 et Motorola razr 40 ultra, l’autre téléphone dont la résistance est mise à l’épreuve, s’est déjà plié plus de 36 500 fois. Les deux terminaux ne semblent avoir subi aucun dommage jusqu’à présent.

Étant donné que Motorola et Samsung assurent tous deux que leurs appareils pliables peuvent supporter des centaines de milliers de pliages sans que l’écran ne soit endommagé, il est probable que le direct dépasse les 24 heures de durée avant que l’un des deux appareils ne commence à se casser.

Récemment, nous avons parlé de la durabilité des nouveaux smartphones pliables de Samsung et de la façon dont les températures extrêmes réduisent considérablement le nombre de fois que l’écran interne de l’appareil peut être plié. Je crains qu’il faille attendre que ce test de résistance inhabituel se termine pour voir si les chiffres fournis par Samsung sont réellement fiables.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :