La grande nouveauté qui arrivera sur les écrans des Samsung Galaxy S24 et S24+

Tout indique que Samsung fera enfin le saut vers l’utilisation de dalles LTPO dans les modèles « de base » de sa série Galaxy S l’année prochaine.

Le Samsung Galaxy S23 avait déjà l’un des meilleurs écrans de sa catégorie, bien qu’il ne soit pas LTPO

La famille Samsung Galaxy S24 est imminente. À moins que Samsung ne décide de changer de stratégie, les nouveaux appareils haut de gamme de la marque seront présentés au début de l’année prochaine 2024, et de plus en plus de détails sont révélés sur le trio de terminaux qui formeront cette nouvelle famille.

Cette fois-ci, nous avons pu apprendre un grand changement qui arrivera sur leurs écrans. Cette information provient du célèbre « leaker » et analyste Ice Universe, et confirme enfin que, les Galaxy S24 et S24+ seront équipés d’un écran comparable à celui du Galaxy S24 Ultra.

La technologie LTPO arrivera sur les Galaxy S24 et S24+

Depuis plusieurs années, Samsung utilise des écrans à oxyde en polycristal basse température dans ses smartphones les plus avancés. Cette technologie, également connue sous le nom de LTPO, a l’avantage d’être plus efficace que celle incluse dans les écrans OLED conventionnels, grâce à sa capacité de varier dynamiquement la fréquence de rafraîchissement afin d’économiser de l’énergie lorsque cela n’est pas nécessaire de rafraîchir l’écran à une fréquence trop élevée.

Jusqu’à présent, l’utilisation de cette technologie était exclusive aux modèles « Ultra », capables de varier leur fréquence de mise à jour entre différents niveaux allant de 1 à 120 Hz. Les autres modèles ne peuvent changer qu’entre 60 ou 120 Hz.

L’utilisation d’un écran plus efficace sera associée à l’inclusion de batteries plus grandes, comme cela a été récemment révélé. À cet égard, nous savons que le Galaxy S24+ sera doté d’une batterie d’une capacité de 4900 mAh, soit 200 mAh de plus que le modèle précédent.

Enfin, des rumeurs ont circulé indiquant que Samsung pourrait réintroduire les processeurs Samsung Exynos dans certaines régions du monde, y compris en Europe. Dans certains pays, les nouveaux modèles de la marque pourraient être équipés de l’Exynos 2400, au lieu du Snapdragon 8 Gen 3 que la marque prévoit d’utiliser sur la version destinée au marché américain.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :