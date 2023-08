Ce robot nettoyeur laissera votre piscine impeccable pour seulement 229 euros.

C’est un robot simple qui peut gérer toute la saleté du fond de la piscine et a une autonomie plus que suffisante.

Oubliez les longs câbles, avec ce robot vous n’en avez pas besoin et il est très facile à entretenir.

Si vous faites partie de ces chanceux qui possèdent une piscine, aussi petite soit-elle, dans leur maison, vous aimez probablement l’avoir très propre chaque jour. Non seulement pour l’utilisation personnelle de la famille, mais aussi pour quand les visiteurs arrivent et que vous voulez être un bon hôte. Pour cela, un robot nettoyeur de fond est essentiel, et nous en avons trouvé un qui vient de baisser son prix de 100 euros sur Amazon.

La marque WYBOT propose un large catalogue de robots nettoyeurs autonomes, sans câbles, et ce modèle Osprey 200Max est l’un des moins chers et les plus efficaces qu’ils aient. Sa puissance de succion, son autonomie et les éléments qui l’accompagnent en font une option idéale pour les piscines d’une superficie maximale de 80 m².

WYBOT Osprey 200Max

Procurez-vous ce robot nettoyeur de fond avec 100 euros de réduction

Grâce à sa batterie au lithium, l’Osprey 200Max peut fonctionner sans fil, ce qui vous permet de profiter de jusqu’à 100 minutes de nettoyage continu. De plus, sa technologie de charge rapide permet une charge complète en 3,5 à 4 heures.

Le WYBOT Osprey 200Max convient aux piscines à fond plat jusqu’à 80 m² et peut nettoyer tous types de surfaces, que ce soit du PVC, du carrelage, du vinyle ou du béton. De plus, il peut s’adapter aux piscines de formes rondes, rectangulaires ou ovales, ce qui le rend très polyvalent. Vous pouvez même l’utiliser dans ces piscines démontables que vous pouvez ranger dans le rangement.

Ce robot est équipé d’un système de filtration avancé composé de filtres fins et ultrafins. Cela assure un nettoyage complet de l’eau, éliminant même les plus petites particules et laissant votre piscine avec une eau cristalline.

Il possède une super aspiration qui permet de ramasser facilement la poussière, le sable, les petites feuilles et les débris. De plus, il comprend deux racleurs inférieurs et une bande spéciale anti-saleté, ce qui améliore sa capacité de collecte.

Le robot est également capable de naviguer facilement dans la piscine. Lorsqu’il rencontre un mur, il recule automatiquement pour changer de direction et s’assurer qu’aucune zone ne reste non nettoyée. Lorsque la batterie est faible, le robot se rapproche automatiquement du bord pour faciliter sa collecte.

Ce nettoyeur est conçu en pensant au confort de l’utilisateur. Sa poignée robuste facilite son retrait de la piscine une fois le nettoyage terminé. De plus, l’entretien est simple, il vous suffit de rincer le filtre et le réservoir avec un tuyau pour le nettoyer. Dans la boîte, vous trouverez un crochet pour attraper le robot, qui est compatible avec les perches de piscine standard.

WYBOT Osprey 200Max

Si vous préférez en revanche que le robot nettoyeur de fond soit câblé, WYBOT propose d’autres options légèrement plus chères, mais avec double moteur intégré. Cela garantit un nettoyage plus efficace et la possibilité de passer plusieurs fois au fond de votre piscine si nécessaire.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :