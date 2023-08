Redmi K60 Ultra testé avec Dimensity 9200+

Les rapports concernant le Redmi K60 Ultra sont devenus fous ces derniers temps. Parmi tous ces rapports, il y a eu de nombreux rapports concernant le chipset du téléphone. La plupart d’entre eux affirmaient que le téléphone serait équipé d’un chipset Dimensity 9200 au lieu d’un chipset Snapdragon.

Eh bien, l’appareil vient d’être repéré sur Geekbench. Cela confirme que le Redmi K60 Ultra sera équipé d’un Dimensity 9200+, et non du SoC 9200 standard. Le banc d’essai officiel de Geekebench présente également les scores de performance du téléphone, donnant un aperçu des capacités de l’appareil.

Un examen plus approfondi des scores de performance du Redmi K60 Ultra

Le Dimensity 9200+ est cadencé plus haut que le Dimensity 9200 standard. Le chipset du Redmi K60 Ultra dispose d’un cœur Cortex X3 cadencé à 3,35 GHz, de cœurs A715 à 3,0 GHz et de cœurs A510 à 2,0 GHz. En comparaison, le Dimesity 9200 les exécute respectivement à 3.05 GHz, 3.0 GHz et 1.8 GHz.

Le Redmi K60 Ultra qui a été soumis à un test de performance sur Geekbench est équipé d’Android 13. Il est équipé de 16 Go de RAM, mais la version de base devrait avoir 12 Go. Et comme vous pouvez le voir sur l’image ci-jointe, les scores les plus élevés obtenus par le téléphone sont de 1724 en performance monocœur et de 4859 en performance multicoeur.

Le Snapdragon 8 Gen 3, qui a également récemment été soumis à un test de performance sur Geekbench, a obtenu 2233 en performance monocœur et 6661 en performance multicoeur. Il est donc évident que le Redmi K60 Ultra ne proposera pas une performance haut de gamme de nouvelle génération. Mais les scores de performance du Dimensity 9200+ sont très bons pour un flagship milieu de gamme.

Mis à part cela, le K60 Ultra sera doté d’un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution de 1,5K. De plus, il sera équipé d’une batterie de grande taille avec une charge rapide de 120W. Par conséquent, l’expérience utilisateur globale sera très bonne. Plus d’informations devraient être publiées prochainement par Xiaomi. Restez donc à l’écoute pour plus de couverture sur l’appareil !

