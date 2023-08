Safari 17 beta maintenant disponible pour les utilisateurs Mac exécutant macOS Ventura et Monterey

Avec le lancement de macOS Sonoma aux développeurs lors de la WWDC 2023 en juin, Apple a introduit Safari 17 – une mise à jour majeure du navigateur web de l’entreprise. Alors que la version bêta de Safari 17 était initialement disponible uniquement avec macOS 14, Apple l’a maintenant rendue disponible aux utilisateurs de Mac exécutant macOS Ventura et Monterey.

La version bêta de Safari 17 désormais disponible pour macOS 13 et 12

Safari 17 présente plusieurs améliorations, notamment la prise en charge des formats multimédias JPEG XL et HEIC ainsi que la prise en charge du texte en direct pour le texte vertical. Avec les profils, les utilisateurs peuvent garder leur historique de navigation et les paramètres des sites web séparés par thèmes tels que Travail et Personnel. Safari 17 permet également aux utilisateurs de partager des mots de passe et des passkeys avec des contacts de confiance.

Il y a aussi de grandes mises à jour pour les développeurs web. Le mode Responsive Design a été actualisé pour « se concentrer sur la réactivité de la conception d’une page à n’importe quelle largeur ou hauteur sur votre Mac ». Le menu Développeur a également été repensé pour faciliter la recherche des outils clés utilisés pour créer et tester des sites web et des applications web.

Apple a également remplacé la section des fonctionnalités expérimentales, qui était plutôt encombrée, par un nouveau paramètre de drapeaux de fonctionnalités. Ce menu permet aux utilisateurs de rechercher des fonctionnalités spécifiques à essayer. Les fonctionnalités expérimentales sont désormais catégorisées en Stable, Testable, Preview ou Developer.

Et pour ceux qui veulent essayer la nouvelle version de Safari avant sa sortie sans avoir à installer la version bêta de macOS Sonoma, Apple a maintenant rendu la version bêta de Safari 17 disponible aux utilisateurs exécutant des versions antérieures de macOS. Cependant, il y a un hic. Certaines fonctionnalités, telles que la prise en charge des applications web, ne sont disponibles que pour les Mac exécutant macOS Sonoma.

Téléchargez-le maintenant

Il y a quelques semaines, Apple a également mis à jour Safari Technology Preview avec certaines des fonctionnalités à venir avec Safari 17. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Safari Technology Preview est une version avec des fonctionnalités expérimentales axées sur les développeurs.

Si vous souhaitez installer la version bêta de Safari 17 sur votre Mac, connectez-vous avec votre identifiant Apple sur le site web du programme de logiciels bêta Apple et téléchargez la dernière version bêta de Safari. Une chose à garder à l’esprit est que cette version remplacera votre application Safari principale.

On prévoit que Safari 17 sera officiellement publié pour le grand public à l’automne avec macOS Sonoma.

