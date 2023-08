Rapide, sûr et bon marché : cet ordinateur portable Lenovo est à nouveau disponible pour moins de 260 euros.

Faites-vous avec le Lenovo IdeaPad 3 Chromebook Gen 6 à prix défiant toute concurrence sur Amazon.

On pourrait dire que depuis quelques années, les Chromebooks sont une alternative aux ordinateurs portables Windows. Google a considérablement amélioré ChromeOS (ne pas confondre avec ChromeOS Flex) et il est maintenant beaucoup plus complet que les premières versions. De plus, le problème des applications est résolu car il est possible d’installer des applications Android et GNU/Linux. D’ailleurs, il existe des appareils très bon marché qui offrent de bonnes performances.

Cette fois-ci, nous devons parler du Lenovo IdeaPad 3 Chromebook Gen 6. Cet ordinateur portable est en promotion et vous pouvez l’obtenir pour seulement 254,14 euros sur Amazon (43 % de réduction) et MediaMarkt. En ce moment, c’est l’un des meilleurs Chromebooks bon marché en termes de spécifications techniques. En réalité, pour un matériel aussi modeste, il peut exécuter ChromeOS de manière fluide et grâce à son processeur à faible consommation d’énergie, la batterie dure assez longtemps.

Obtenez le Lenovo IdeaPad 3 Chromebook Gen 6 au meilleur prix sur Amazon

ChromeOS est moins lourd que Windows 11, c’est pourquoi il fonctionne mieux sur les ordinateurs portables d’entrée de gamme. Si nous regardons les spécifications techniques du Lenovo IdeaPad 3 Chromebook Gen 6, nous pouvons voir qu’il a un écran IPS Full HD de 15,6 pouces, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible via une microSD, un processeur Intel Celeron N4500, x2 USB 3.1 de type A Gen1, x1 HDMI, x1 USB 3.1 Gen1, x1 prise combinée casque et microphone, Bluetooth et Wi-Fi.

Quant à ChromeOS, non seulement il est facile à utiliser car il est très intuitif, mais il convient également au travail et aux études. En termes de sécurité, c’est un système d’exploitation très sécurisé car il intègre un antivirus qui vous protège contre les logiciels malveillants. Il convient également de mentionner que tous les Chromebooks sont équipés d’une puce de sécurité pour chiffrer les données les plus sensibles.

L’autonomie est cruciale lors de l’achat d’un ordinateur portable et le Lenovo IdeaPad 3 Chromebook Gen 6 ne déçoit pas à cet égard. Selon Lenovo, la plupart de ses Chromebooks ont une batterie qui peut durer jusqu’à 10 heures. C’est plus que suffisant pour travailler, naviguer sur Internet, regarder des films et bien plus encore. Ainsi, vous n’avez pas besoin d’une prise à proximité, tant que vous partez de chez vous avec la batterie chargée à 100 %. En conclusion, c’est un ordinateur portable fortement recommandé, à condition que vous ne soyez pas attaché à Windows 11.

