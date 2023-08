Google Chrome se met à jour avec 4 nouvelles fonctions utiles

Google Chrome veut faciliter vos recherches en mobilité et, au passage, vous aider à trouver de l’inspiration directement sur votre téléphone portable.

Nunca buscar en Google Chrome con tu Android o iPhone fue tan sencillo.

C’est le navigateur Internet le plus utilisé sur la planète, mais cela n’empêche pas Google Chrome de se reposer sur ses lauriers et d’abandonner une feuille de route pleine d’améliorations qui nous a déjà donné la version 116 avec un bon nombre de nouveautés pour animer cet été 2023. Et ce n’est pas tout, car le navigateur de Google est désormais compatible avec la recherche intelligente de Bing AI intégrant ChatGPT, tandis que de nouvelles options pour les applications mobiles se préparent à être lancées.

Il s’agit de 4 nouvelles fonctionnalités qui arriveront bientôt ou qui sont déjà disponibles sur Chrome pour Android et iOS, et qui ont été spécialement conçues pour nous aider à rechercher et trouver des informations de manière plus rapide et efficace sur nos smartphones.

Google nous a lui-même déclaré dans la note officielle publiée il y a quelques heures que « trouver les informations dont nous avons besoin devrait être facile même en étant en déplacement », c’est pourquoi ces quatre fonctionnalités intégrées à Chrome pour mobiles tenteront de faire en sorte que la recherche sur Internet soit presque un jeu d’enfant, en nous aidant à trouver de l’inspiration, par exemple pour des voyages, des lieux d’intérêt à proximité et même des sujets d’actualité.

Voyons-les en détail avec le géant de Mountain View…

1. Google Chrome comprendra le contexte et vous donnera des idées pour de futures recherches

Désormais, lorsque nous naviguons sur un site Web compatible à la fois sur Android et iOS, nous verrons qu’en appuyant sur la barre d’adresses, le navigateur lui-même nous suggère directement de nouvelles recherches pertinentes. Par exemple, si vous préparez vos vacances et lisez des informations sur n’importe quel endroit, en appuyant sur la barre d’adresses, nous verrons une nouvelle section avec l’étiquette « Relacionado con esta página » qui nous suggérera des restaurants, attractions, sites d’intérêt ou similaires.

2. Les tendances seront encore plus tendance

Cette fonctionnalité était déjà disponible sur Chrome pour Android depuis un certain temps, mais elle sera également disponible sur les iPhone d’ici la fin de 2023. Nous parlons bien sûr des recherches tendance, auxquelles nous pourrons accéder directement en accédant à la barre d’adresses de Chrome.

Lorsque nous ouvrons un nouvel onglet et appuyons sur la barre d’adresses, nous voyons directement toutes les tendances pour pouvoir les cliquer et rechercher des informations connexes d’un simple toucher.

3. Les recherches associées à ‘Touch to Search’ seront désormais plus complètes et accessibles

Cette fonctionnalité ‘Touch to Search’ n’est pas nouvelle, car Chrome pour Android l’a implémentée il y a déjà plusieurs années, nous permettant de rechercher directement depuis n’importe quelle page web en sélectionnant un mot dans le texte que nous sommes en train de lire. Désormais, lorsque nous effectuons cette sélection, des recherches connexes seront également suggérées dans un carrousel inférieur, facilitant ainsi la recherche de toutes les informations possibles à ce sujet.

4. Dix suggestions valent mieux que six suggestions

Désormais, tant sur Chrome pour Android que sur Chrome pour iOS, lorsque nous commençons à écrire ce que nous voulons rechercher dans la barre d’adresses, non seulement six recherches connexes nous seront suggérées, mais le nombre passera à dix. Évidemment, les suggestions les plus pertinentes resteront en haut, mais avoir plus de contexte facilite toujours la recherche des informations dont nous avons besoin sur n’importe quel sujet.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :