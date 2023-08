Windows 11 Preview Build 23516 ajoute la prise en charge de l’arrière-plan HDR

En plus de la version d’aperçu de Windows 11 Build 22631.2129 dans le canal Beta, Microsoft a également publié aujourd’hui la version d’aperçu de Windows 11 Build 23516 dans le canal Dev. La mise à jour de cette semaine pour le canal Dev est assez importante, avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et changements. Découvrons-en plus sur Windows 11 Build 23516.

La dernière version d’aperçu de Windows 11 dans le canal Dev améliore l’expérience de diffusion en continu. La diffusion depuis un PC Windows permet aux utilisateurs d’étendre sans fil l’affichage vers un PC, une télévision ou un autre écran. Il y a quelques changements axés sur l’éducation des utilisateurs à propos de la diffusion en continu.

A partir de cette version, les utilisateurs peuvent désormais définir des fichiers JXR comme fond d’écran du bureau, qui seront affichés en HDR complet si l’écran prend en charge cette fonctionnalité. Les utilisateurs peuvent définir le fichier JXR à partir des paramètres Personnaliser > Fond d’écran.

Une autre nouvelle fonctionnalité que les utilisateurs auront dans cette version est l’option Voice Access dans l’écran de verrouillage. Et en utilisant Voice Access, les utilisateurs peuvent se connecter à l’appareil. Cela leur permet également d’accéder à d’autres options sur l’écran de verrouillage.

Windows 11 Dev build 23516 ajoute de nouvelles voix naturelles en français, en portugais, en anglais (Inde), en allemand et en coréen.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluent une option pour atténuer automatiquement l’écran dans les paramètres de détection de présence. Découvrez les changements et les améliorations qui font partie de cette nouvelle version.

Changements et améliorations de Windows 11 23516

[Windows Copilot]

[RAPPEL] À partir de la version 23511, les Insiders de Windows dans le canal Dev qui se connectent et sont gérés par AAD (prochainement Microsoft Entra ID) constateront que l’aperçu de Windows Copilot n’est plus disponible dans cette version. Il s’agit d’un problème temporaire. Vous pouvez l’activer temporairement via cette stratégie située ici dans l’Éditeur de stratégie de groupe : Configuration utilisateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Windows Copilot. Veuillez noter que le nom de cette stratégie changera lors d’une prochaine version. L’aperçu de Windows Copilot sera activé par défaut dans une prochaine version, avec la prise en charge de Bing Chat for Enterprise.

[Barre des tâches et zone de notification]

Comme mentionné ici avec la version 23481, Microsoft Teams (gratuit) est désormais épinglé à la barre des tâches dans Windows 11. Ce changement continue à être déployé, donc tous les Insiders ne le verront pas tout de suite. Les Insiders de Windows qui cliquent pour lancer Teams découvriront une mini expérience de communication, ce qui leur permettra de discuter, d’appeler et de rencontrer leurs contacts en un ou deux clics. Sa taille compacte facilite non seulement le placement de la fenêtre n’importe où sur le bureau, mais vous pouvez également garder un œil sur leurs conversations tout en naviguant sur le Web ou en vous connectant à vos communautés. L’intégration de Phone Link sera bientôt disponible dans Microsoft Teams (gratuit) également.

Comme indiqué dans notre publication sur le canal Beta, les paramètres de mode non combiné pour la barre des tâches s’affichaient dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches, mais n’activaient pas l’expérience. Nous avons temporairement supprimé les paramètres pour résoudre le problème. La fonctionnalité sera disponible dans une prochaine version du canal Beta.

[Explorateur de fichiers]

Nouveaux champs ajoutés pour afficher dans le volet Détails, notamment les dimensions des images pour les images, le nombre de pages pour .docx, l’espace utilisé et libre pour les lecteurs, et bien d’autres.

Corrections

[Général]

Après la mise à jour vers la version 23511, certains Insiders pouvaient voir l’application Photos épinglée à la barre des tâches. Ce problème n’est survenu qu’avec cette version et ne devrait plus se produire. Nous nous excusons pour ce problème.

[Explorateur de fichiers]

Résolution d’un problème où les icônes affichées dans les onglets de l’Explorateur de fichiers pouvaient se désynchroniser avec le dossier courant après une navigation.

Résolution d’une fuite de mémoire dans l’Explorateur de fichiers avec les dernières mises à jour, qui pouvait provoquer des plantages de explorer.exe et d’autres problèmes lors d’une utilisation prolongée.

Résolution d’un problème sous-jacent qui provoquait la disparition des icônes de bureau lors des dernières versions.

Résolution d’un problème qui faisait afficher « Travail en cours » dans un dossier vide de l’Explorateur de fichiers.

Résolution d’un problème où la zone de texte pour nommer les fichiers ou les dossiers nouvellement créés sur le bureau s’affichait à la mauvaise position (loin ou trop près) par rapport à la miniature.

Résolution d’un problème où le fait de cliquer avec le bouton droit sur des éléments dans le volet de navigation n’ouvrait pas un menu contextuel après avoir changé de dossier.

Résolution d’un problème où les raccourcis clavier ALT + P et Shift + Alt + P ne fonctionnaient pas lorsque le focus était placé sur l’une des images de la Galerie.

Résolution d’un problème où Home et Gallery pouvaient rester bloqués dans les mauvaises couleurs s’ils étaient ouverts lors du passage entre le mode clair et le mode sombre.

Résolution d’un problème où les vignettes dans la Galerie pourraient ne pas se charger après avoir changé la vue pour une taille d’icône plus petite (par exemple, de moyenne à petite).

Résolution d’un problème où, après avoir actualisé Home, les actions pour épingler et désépingler les fichiers favoris pouvaient ne pas fonctionner.

Nous avons corrigé les problèmes suivants pour les Insiders avec le volet de détails modernisé dans l’Explorateur de fichiers:

Résolution d’un problème où la conception du volet de détails s’affichait de gauche à droite au lieu de droite à gauche lors de l’utilisation des langues d’affichage hébreu ou arabe.

Nous avons corrigé les problèmes suivants pour les Insiders qui ont la barre d’adresse de l’Explorateur de fichiers modernisé qui a commencé à être déployée avec la version 23475:

Les raccourcis clavier ALT + D, CTRL + L et F4 devraient maintenant fonctionner pour placer le focus sur la barre d’adresse.

Résolution d’un problème où la saisie de lettres de lecteur, de %localappdata% et certaines autres choses dans la barre d’adresse ne faisait pas apparaître les chemins suggérés dans un menu déroulant.

Nous avons corrigé les problèmes suivants pour les Insiders qui ont la page d’accueil de l’Explorateur de fichiers modernisé qui a commencé à être déployée avec la version 23475:

Résolution d’un problème qui pouvait entraîner des plantages de explorer.exe lors de l’ouverture de Home.

Résolution d’un problème où l’info-bulle restait affichée à l’écran lorsque vous faisiez défiler Home avec un toucher.

Résolution d’un problème où le fait d’expansion et de réduction des sections de Home ne fonctionnait pas toujours.

Ajustements de la taille des éléments, notamment réduction de la taille du texte.

Résolution d’un problème où le défilement avec la molette de la souris ne fonctionnait pas si la souris survolait la section recommandée de Home.

[Barre des tâches et zone de notification]

Résolution de plusieurs plantages de explorer.exe affectant la fiabilité de la barre des tâches.

[Saisie]

Résolution d’un problème qui empêchait certaines actions de souris (y compris le redimensionnement des fenêtres à l’aide de la souris) de fonctionner en bureau à distance.

[Éclairage dynamique]

Résolution d’un problème où la bascule entre les comptes utilisateur pouvait éteindre les LED de l’appareil.

Si vous êtes un Insider de Windows 11 dans le canal Dev, vous recevrez la nouvelle version directement sur votre PC. Vous pouvez vérifier les mises à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour de Windows.

