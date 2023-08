Images 4K, 55 pouces et qualité Samsung pour moins de 450 euros sur cette smart TV qui baisse son prix

Économisez plus de 250 euros en achetant cette télévision intelligente Samsung, idéale pour la maison si vous recherchez une haute qualité au meilleur prix.

L’écran de ce téléviseur intelligent Samsung en promotion mesure 55 pouces et présente des images haute résolution.

Profiter d’une télévision intelligente haute résolution et de grande taille ne doit pas nécessairement être coûteux. L’exemple parfait est le Samsung Crystal AU7095 de 55 pouces, un téléviseur intelligent avec des images 4K et un accès à toutes les plateformes de streaming que vous pouvez acheter pour moins de 450 euros. Plus précisément, ce téléviseur intelligent Samsung baisse jusqu’à 442 euros sur Amazon, un prix pour lequel vous ne devriez pas hésiter.

Nous connaissons la qualité des téléviseurs Samsung, qui offrent des images magnifiques, un son de qualité et disposent d’un système d’exploitation qui vous permettra de regarder le contenu de vos plateformes préférées. En plus d’obtenir un téléviseur intelligent très complet en termes de communiqué qualité-prix, l’achat de ce Samsung Crystal AU7095 représente également une économie de plus de 250 euros par rapport à son prix d’origine, qui est de 699 euros.

Ce téléviseur intelligent n’est plus en stock dans la boutique officielle de Samsung et n’est pas disponible chez d’autres revendeurs comme MediaMarkt ou Ebay. Par conséquent, Amazon est la seule et meilleure option pour obtenir ce téléviseur intelligent qui remplira votre salon de qualité. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous économiserez également sur les frais de livraison.

Achetez cette télé Samsung avec 4K pour moins de 450 euros

Avec ce téléviseur intelligent Samsung, vous pourrez profiter de la meilleure qualité de séries, de films, de programmes, de documentaires et également de sports. Vous le ferez en grand, car l’écran a une taille de 55 pouces qui ne vous semblera pas petit, loin de là. De plus, la résolution 4K Ultra HD (3 840 x 2 160 pixels) garantit une netteté maximale des images pour que vous puissiez apprécier même les plus petits détails.

La qualité de ce téléviseur se voit également dans la reproduction des couleurs, fidèles à la réalité et avec cette touche de vivacité que nous aimons tant. En réalité, l’écran peut reproduire près d’un milliard de couleurs. Il est compatible avec le contenu HDR10 et HDR10+, ce qui vous assure que le contraste des images est précis, avec des couleurs vives et des noirs très profonds.

Le son est pris en charge par un puissant haut-parleur de 20W intégré au téléviseur lui-même, qui vous offre une qualité audio. De plus, vous pouvez connecter des barres de son et des haut-parleurs via Bluetooth et HDMI. Autre avantage de ce téléviseur intelligent, il dispose de Tizen OS comme système d’exploitation, ce qui ouvre la porte à un vaste monde de divertissement.

Avec ce téléviseur intelligent, vous pouvez regarder des séries sur Netflix, des films sur Prime Video, des vidéos sur YouTube ou écouter de la musique sur Spotify. Il vous suffit de vous rendre sur le store Samsung pour télécharger les applications dont vous avez besoin. En réalité, vous pouvez demander à Alexa d’ouvrir une application en utilisant votre voix, car l’assistant est intégré et prêt à vous aider en tout ce dont vous avez besoin.

Un autre avantage du Samsung Crystal AU7095 est qu’il dispose d’un design moderne avec des bordures très fines qui permettent une visualisation plus immersive du contenu. Si vous le préférez, vous pouvez retirer les pieds et accrocher le téléviseur au mur. En termes de connectivité, il dispose de 3 ports HDMI, 1 port USB, 1 entrée LAN, 1 sortie audio numérique, WiFi 5 et Bluetooth 4.2.

En conclusion, ce téléviseur intelligent Samsung convient pour regarder des films et des séries, jouer, vous tenir au courant des dernières nouvelles et écouter de la musique. C’est un téléviseur très complet et, surtout, il est proposé à un prix de seulement 442 euros sur Amazon.

