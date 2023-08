YouTube a commencé à utiliser l’IA pour résumer des vidéos

La nouvelle option est déjà fonctionnelle mais n’est disponible que pour un nombre limité de vidéos et d’utilisateurs, afin de tester si ces résumés automatiques nous aident à décider ce que nous voulons regarder.

YouTube utilisera l’intelligence artificielle pour résumer automatiquement des vidéos | Image de Robot Reporters

Tandis que les dirigeants de YouTube cherchent toujours de nouvelles façons de nous convaincre de souscrire à l’abonnement premium, que vous pouvez d’ailleurs essayer gratuitement en suivant ce tutoriel, il semble que leurs développeurs ne perdent pas de vue la feuille de route des nouveautés, surtout en ce qui concerne l’intelligence artificielle. Après avoir vu des vidéos doublées par l’IA, la prochaine étape consiste à faire résumer les vidéos par des machines pour nous aider à décider si nous voulons les regarder ou non.

Comme nos collègues de The Verge nous l’ont raconté, l’idée de YouTube n’est pas d’éliminer et/ou de remplacer les descriptions des vidéos que leurs créateurs téléchargent sur la plateforme, mais de fournir un contexte résumé aux utilisateurs et aux spectateurs pour les aider à décider de manière plus efficace s’ils veulent ou non regarder le contenu en question.

Pour l’instant, il s’agit toutefois d’un test pilote, qui n’est visible que sur un nombre limité de vidéos en anglais et n’est disponible que pour un petit groupe d’utilisateurs, qui serviront de bêta-testers pour une fonctionnalité qui apparaîtra sur la page de visualisation et dans la recherche YouTube, offrant une brève description du contenu vidéo en plus de la description du créateur.

Une porte-parole de Google, Jem Jamie, à qui The Verge a posé directement la question, nous a commenté ce qui suit à propos de cette nouvelle option :

Nous testons une nouvelle fonctionnalité pour les spectateurs de YouTube qui utilise l’IA générative pour créer des résumés de vidéos sur la plateforme. Nous testons souvent de nouvelles fonctionnalités avant de les lancer officiellement, afin de pouvoir créer et améliorer une meilleure expérience pour les utilisateurs et les créateurs.

La page de support indique également que ces résumés générés automatiquement par l’IA rendront « plus facile pour nous de lire un résumé rapide d’une vidéo et de décider si elle convient » ou de vérifier si c’est ce que nous voulons voir à ce moment-là sur YouTube en fonction du contenu de la vidéo elle-même.

Il est vrai que bien que nous puissions les inscrire à certaines versions bêta de YouTube, la plupart de ces fonctionnalités ouvrent leurs périodes de test aux utilisateurs premium de la plateforme et cela uniquement aux États-Unis, donc pour l’instant, il faudra attendre de voir si ces résumés générés par l’IA générative deviennent réalité.

En réalité, ce n’est pas la première fois que nous voyons une technologie similaire, puisque Artifact a récemment lancé une fonction de résumé pour des articles d’actualités, tandis que Google lui-même a parlé lors de ses conférences pour développeurs dans le cadre de l’I/O 2023 de fonctionnalités similaires qui résumeraient les critiques des utilisateurs dans Google Play, ainsi que la nouvelle expérience générative de Duet pour les applications de productivité du Google Workspace.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :