Windows 11 Beta Build 22631.2129 apporte l’Accès vocal à l’écran de verrouillage

Microsoft travaille continuellement sur les mises à jour de Windows 11 et teste des versions de prévisualisation dans différents canaux. Et cette semaine, il y a de nouvelles versions de prévisualisation de Windows 11 pour les canaux Beta et Dev. Mais je me concentrerai ici sur les versions 22631.2129 et 22621.2129 de Windows 11 qui sont disponibles dans le canal Beta.

La mise à jour du canal Beta de cette semaine est importante et apporte de nombreuses fonctionnalités, dont certaines que vous avez peut-être déjà entendues. Et si cela vous intéresse, le Bug Bash d’août 2023 commence aujourd’hui et se déroulera jusqu’au 7 août à 23 h 59, heure avancée du Pacifique.

Windows Copilot, qui était disponible en version de prévisualisation auparavant, est maintenant enfin disponible pour les initiés Windows 11 dans le canal Beta. Il ne s’agit pas du déploiement complet, mais Microsoft a promis d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires dans les versions à venir. Eh bien, pour utiliser cela, vous avez besoin de la version Microsoft Edge 115.0.1901.150 ou supérieure ainsi que de la dernière mise à jour du canal Beta.

Les utilisateurs peuvent lancer Windows Copilot à partir de la nouvelle icône dans la barre des tâches ou en appuyant sur le bouton Windows + C.

Dans la dernière version de prévisualisation de Windows 11, les utilisateurs du canal Beta peuvent maintenant créer un Dev Drive qui permet aux développeurs d’héberger le code source du projet, les dossiers de travail et les caches de packages. Les utilisateurs peuvent configurer le Dev Drive en suivant cette page.

La dernière version bêta de Windows 11 apporte deux nouvelles expériences de rédaction de texte. Vous pouvez dire « corrige [texte] » ou « corrige ça » pour corriger un texte spécifique ou le dernier texte. S’il y a des options, vous pouvez dire « clique sur [numéro] » et le texte sera remplacé par celui-ci. Vous pouvez également demander d’épeler des mots non standard tels que des noms d’utilisateur et des sujets en disant « épelle ça » ou « épelle-le ».

La fonctionnalité Voice Access est maintenant disponible sur l’écran de verrouillage, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter à leur PC et de contrôler d’autres options de l’écran de verrouillage. Pour activer Voice Access sur l’écran de verrouillage, les utilisateurs doivent cliquer sur le menu déroulant d’accessibilité et activer le curseur Voice Access.

Windows 11 Beta Build 22631.2129 apporte également une expérience sans mot de passe avec Windows Hello for Business, un écran qui s’assombrit automatiquement en cas de détection de présence, et une expérience améliorée de diffusion sur écran.

Vous trouverez ci-dessous d’autres améliorations et corrections de bugs apportées par la dernière version bêta. Vous pouvez également les trouver dans le blog officiel de Windows.

Modifications et améliorations de la version 22631.2129

[Menu Démarrer]

Pour les personnes connectées à un compte AAD sur les éditions Windows 11 Pro ou Enterprise, nous proposons un aperçu plus détaillé lors du survol des fichiers tels que les documents Word sous Recommandés dans le menu Démarrer. Pour cette version initiale, les miniatures ne seront pas disponibles pour tous les fichiers, mais une mise à jour ultérieure permettra cette expérience pour plus de fichiers et pour les utilisateurs MSA. De plus, lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur les recommandations de fichiers cloud, il existe désormais une option pour partager rapidement ces fichiers.

[Barre des tâches et zone de notification]

Les notifications s’afficheront désormais comme une cloche dans la zone de notification et lorsque de nouvelles notifications arriveront, la cloche se colorera en fonction de la couleur d’accentuation de votre système. Lorsqu’il n’y a pas de notifications et que l’horloge est visible, la cloche sera vide. Les compteurs de notifications ne sont plus affichés.

L’API mise à jour pour l’épinglage, comme mentionnée ici dans ce billet de blog, est désormais incluse dans cette version de prévisualisation.

[Gestionnaire des tâches]

Nous avons mis à jour la page des paramètres du Gestionnaire des tâches pour correspondre aux principes de conception de Windows 11. La conception a un aspect similaire aux paramètres de Windows 11 et offre une interface utilisateur plus propre en séparant les catégories en différentes sections. Nous activerons également cela dans le canal Dev prochainement.

[Paramètres]

Nous améliorons l’expérience utilisateur lors du changement de fuseaux horaires, y compris dans les cas de faible fiabilité des données de localisation. Il affiche une notification non-dismissible pour accepter ou refuser le changement et demande la confirmation de l’utilisateur avant d’ajuster le fuseau horaire.

Nous améliorons également l’expérience utilisateur lors du changement de fuseau horaire via Paramètres > Heure et langue > Date et heure. Si les paramètres de localisation sont désactivés, un avertissement est désormais affiché à l’utilisateur, l’incitant à activer les paramètres de localisation pour garantir des ajustements précis du fuseau horaire. Cet avertissement fournit des informations utiles à l’utilisateur, l’aidant à comprendre pourquoi son fuseau horaire peut ne pas être correct et le guidant pour résoudre le problème.

Correctifs de la version 22631.2129

[Explorateur de fichiers]

Les raccourcis clavier pour activer le focus sur la zone de recherche (CTRL + F, CTRL + E, F3) devraient maintenant fonctionner.

Résolution d’un problème où le menu déroulant de la barre d’adresse pouvait apparaître totalement vide.

[Barre des tâches et zone de notification]

Résolution d’un problème empêchant l’ouverture des paramètres rapides lors de la sélection des icônes réseau, volume et batterie dans la barre d’état système.

Résolution de quelques problèmes entraînant des plantages de l’explorateur de fichiers et des problèmes de fiabilité de la barre des tâches.

[Notifications]

Résolution d’un problème entraînant l’apparition inattendue d’une notification suggérant aux initiés de désactiver les notifications pour une application nommée NotifyiconGeneratedAumid_*.

[Clavier]

Résolution d’un crash élevé de ctfmon.exe lors des deux derniers vols, ce qui pouvait affecter la capacité à taper.

[Vue des tâches et bureaux]

Ajusté l’animation de basculement des bureaux pour faciliter un peu plus l’animation.

[Gestionnaire des tâches]

Résolution d’un problème où certaines icônes d’applications dans la section Applications au démarrage du Gestionnaire des tâches étaient très petites.

Résolution d’un problème d’affichage incorrect de la couleur de sélection si vous utilisiez un thème de contraste.

Résolution d’un problème de réglage incorrect de la recherche si la fenêtre du Gestionnaire des tâches était suffisamment petite pour que la recherche soit réduite à une icône.

Alignement de l’icône et du nom du Gestionnaire des tâches dans la barre de titre.

Si vous êtes un initié dans le canal Beta, vous pouvez recevoir la version 22631.2129 ou 22621.2129. La version 22631.2129 est livrée avec toutes les fonctionnalités activées par défaut et l’inverse pour l’autre version. Donc, si vous obtenez la version 22631.2129, vous aurez toujours la possibilité de passer à la version principale. Vous pouvez vérifier les mises à jour dans Paramètres > Windows Update.

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :