Instagram vous préviendra si une photo publiée sur le réseau social a été créée ou modifiée en utilisant l’IA.

En raison de la tendance qui a surgi autour des IA génératives, nous avons souvent douté si une image était réelle ou si elle avait été générée artificiellement, que ce soit partiellement ou entièrement. Eh bien, Meta commence à l’identifier de manière appropriée et désormais, sur Instagram, nous saurons si l’image que nous voyons est créée ou non par une IA, grâce à une nouvelle étiquette.

Comme le montre l’utilisateur Twitter Alessandro Paluzzi, Instagram a commencé à avertir les utilisateurs pour qu’ils sachent quand un contenu est réel ou d’origine humaine, plutôt que d’être un contenu créé par une IA générative.

Ainsi, les utilisateurs du réseau social pourront savoir avec certitude quand un contenu a été créé automatiquement ou s’il y a un travail humain derrière. Meta peut le détecter nativement, mais le créateur lui-même peut volontairement marquer son contenu comme étant généré par l’IA.

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily ???? pic.twitter.com/bHvvYuDpQr

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) Juillet 30, 2023