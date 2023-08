Cette bête avec 12 Go de RAM est la plus recommandable pour moins de 400 euros en ce moment

Il se rapproche de la gamme haute pour de nombreuses raisons et de la gamme moyenne pour son prix si bas.

Le terminal de POCO a une performance haut de gamme et un appareil photo de haut niveau.

Si vous êtes à la recherche incessante d’un nouveau téléphone parce que le vôtre commence à défaillir, j’ai une très bonne recommandation pour vous. Dans la gamme moyenne premium, nous trouvons un smartphone avec un matériel de haute gamme, un bon appareil photo, une grande batterie et mis à jour vers Android 13. Si vous êtes curieux, je vous dirai que c’est le POCO F5, qui peut être à vous aujourd’hui dans sa version avec 12 Go de RAM pour 397 euros sur AliExpress.

Et ce n’est pas tout, vous pourrez l’acheter à bon prix, car chez PcComponentes vous l’avez pour 399,98 euros et sur Amazon pour 408,99 euros. Son prix officiel de lancement est de 479,99 euros, vous ferez donc de grandes économies dans tous les cas.

Achetez le meilleur téléphone de gamme moyenne actuel

Le téléphone de POCO a de nombreuses caractéristiques remarquables, et je commencerai par son apparence physique qui m’a séduit. Bien qu’il soit fini en polycarbonate, il se sent très bien en main, robuste et froid comme s’il était en métal. Il a un corps de seulement 7,9 mm d’épaisseur et pèse 181 grammes. Il a une résistance IP53 à l’eau et à la poussière et vous pouvez le trouver dans trois couleurs, noir, blanc neige et bleu.

À l’avant, nous avons un beau écran Amoled de 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz. Sa luminosité atteint 1000 nits maximum, le panneau est de 12 bits, il est compatible avec Dolby Vision et HDR10+, et est protégé par Gorilla Glass 5.

C’est un smartphone performant dans toutes les tâches que vous effectuez avec. Le moteur de ce POCO F5 est le Snapdragon 7+ Gen2 de Qualcomm, un processeur 4 nm qui fonctionne à 2,91 GHz et qui est associé à la puce graphique Adreno 725. Pour une performance exceptionnelle, nous avons 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Il atteint près d’un million de points dans le test Antutu.

Son appareil photo surprend également. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo composé d’un capteur principal Omnivision de 64 MP f/1.79 avec stabilisateur optique, un grand angle Sony de 8 MP et une lentille macro. Nous pourrons enregistrer en 4K à 60 ips, ainsi qu’en ralenti à 240 ips en 1080p. Sa caméra frontale est un Samsung de 16 MP avec lequel nous obtiendrons des photos de portrait impressionnantes.

Les 5000 mAh de batterie nous permettront facilement de tenir 2 jours d’autonomie. La charge rapide atteint 67 W, nous pourrons donc recharger la batterie de 0 à 100% en moins de 45 minutes. Grâce à l’efficacité énergétique du processeur, nous pourrons atteindre jusqu’à 3 jours d’autonomie si nous utilisons le téléphone de manière très basique.

➡️ Voir l’offre POCO F5 (12/256 GB)

Enfin, sa connectivité est l’un des aspects les plus complets de la gamme moyenne-haute actuelle. Il dispose d’un port pour écouteurs, de la technologie NFC pour les paiements mobiles, du WiFi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.3, Double SIM pour deux cartes Nano SIM, du GPS de haute précision, d’une fonction infrarouge et de la compatibilité avec les réseaux 5G.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Ce Xiaomi de milieu de gamme pas cher est incroyable : je l’ai essayé et c’est un excellent achat

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :