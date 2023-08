Ni CarPlay ni Android Auto: une autre marque allemande « premium » qui va à contre-courant

Les ingénieurs de BMW ont développé leur propre système d’exploitation pour les nouvelles Mini. Bien sûr, avec une interface circulaire.

Voici à quoi ressemblera le nouveau ‘Mini Operating System 9’ sur les voitures Mini.

Parce que les voitures sont devenues des gadgets à quatre roues, il est certain que nous voyons de plus en plus de fabricants parler non seulement de puissance et de performances, mais aussi d’affichages, de logiciels et de connectivité lorsqu’ils présentent de nouveaux véhicules, qu’ils soient électriques, hybrides ou à combustion. Et pourtant, avec les systèmes de divertissement de plus en plus importants en tant qu’option indispensable, de nombreux fabricants, tels que General Motors, cherchent à abandonner l’écosystème d’Apple et de Google en développant leur propre logiciel.

Et pourtant, CarPlay et Android Auto font déjà partie intégrante de notre vie, apportant à notre véhicule une interface similaire à celle de notre smartphone ainsi que toutes les applications indispensables pour ne pas être distraits lorsque nous conduisons. Mais Google et son Open Automotive Alliance ont également conçu une version spécifique d’Android pour les voitures, adoptée par des marques telles que Volvo ou Renault, qui permettra bientôt de regarder YouTube ou d’ouvrir Microsoft Teams.

Et dans ce contexte, BMW annonce que les prochaines voitures Mini utiliseront un nouveau système d’exploitation développé en interne et propriétaire, appelé Mini Operating System 9, qui, tenez-vous bien, est basé sur le code source ouvert d’Android.

Donc, chers lecteurs, comme nous l’ont rapporté nos amis d’Android Police, les développeurs de BMW ont pris Android et l’ont intégré à un écran rond avec une interface très attrayante pour embellir et donner vie aux futures voitures Mini.

L’idée est en réalité que cet nouvel écran OLED de forme circulaire servira non seulement de système d’infodivertissement, mais également de tableau de bord du véhicule, dans un mouvement rappelant la Tesla Model 3 et adopté par de nombreux fabricants pour simplifier et réduire les coûts.

Ainsi, ce nouveau système Mini Operating System 9 affichera toutes les informations de base de conduite (vitesse, carburant, aides à la conduite, etc.) dans une interface colorée et bien intégrée, qui affiche également la carte ou la musique de manière très attrayante.

Évidemment, le système est tactile avec une interface simplifiée et offre la possibilité d’être contrôlé par la voix avec ‘Hey Mini’, il peut se connecter aux réseaux 5G avec accès à la Mini Connected Store pour installer des applications et des jeux, et devrait également permettre des mises à jour OTA lorsque des améliorations et des nouveautés seront disponibles.

BMW a simplement précisé que Mini OS 9 est un développement propriétaire, il reste donc de nombreuses questions en suspens quant à l’utilisation d’Android Automotive, à l’intégration de CarPlay et d’Android Auto, ou à la possibilité de proposer des mises à jour OTA aux utilisateurs avec de nouvelles améliorations.

Vous aurez remarqué qu’il s’agit effectivement de transformer une Mini en un téléphone sur roues, il n’y aura donc plus d’excuses technologiques ni de disparité de logiciels dans les nouvelles voitures Mini. Cependant, nous ne savons pas si BMW prévoit quelque chose de similaire pour ses propres véhicules, ni si ce système sera propriétaire et basé uniquement sur Android, ou s’ils ont réellement utilisé la plateforme d’Android Automotive avec une couche de personnalisation.

Il n’est pas non plus clair si l’accès à CarPlay et Android Auto avec connectivité sans fil sera finalement possible, bien que compte tenu du fait que ce système offre déjà tout ce que nous attendrions d’Android Auto et CarPlay, il pourrait ne pas être nécessaire de passer du temps et des ressources pour les intégrer.

