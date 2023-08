POCO M6 Pro 5G dévoile sa date de sortie, et c’est cette même semaine : un aperçu du nouveau smartphone économique candidat à la vente record

Les gammes sont renouvelées chaque année, et c’est maintenant le tour de voir les prochains M dans la famille POCO, l’une des meilleures ventes dans le catalogue de Xiaomi, surtout pour leur communiqué qualité-prix économique. En réalité, le POCO M6 Pro sera une réalité cette semaine.

Présentés en septembre 2022, il y a près d’un an que les POCO M5 et M5S sont arrivés sur le marché et, grâce à leur prix, ils sont devenus très populaires dans la gamme économique ou d’entrée (la gamme la moins chère, puis il y a la gamme moyenne et la gamme haute). Et comme un an s’est écoulé, leurs successeurs doivent être sur le point de se montrer. C’est chose faite, une page Web en Inde a révélé que le POCO M6 Pro sera présenté cette même semaine, le samedi 5 août prochain.

POCO M, les meilleures ventes économiques de Xiaomi

Nous pouvons voir la bannière promotionnelle qui a divulgué la date sur la boutique en ligne Flipkart. Lors de l’événement de lancement d’hier, le 1er août, deux nouveaux téléphones ont été présentés : le Redmi 12 5G et le Redmi 12 4G. Le POCO M6 Pro 5G rejoindra ces appareils dans la même gamme de prix, marquant une troisième addition à la ligne budgétaire.

Bien que rien ne soit officiellement connu du terminal pour le moment, selon les experts du secteur, le POCO M6 Pro 5G devrait être un téléphone similaire au Redmi 12 5G. Selon les données révélées provenant de sources autres que POCO ou Xiaomi, le POCO M6 Pro 5G sera doté d’un double appareil photo à l’arrière, un principal de 50 MP et un second de 2 MP pour l’effet de profondeur, accompagné d’une caméra selfie de 8 MP.

POCO M6 Pro, économique mais puissant en termes de spécifications

L’unité de stockage du smartphone sera du UFS 2.2 avec une mémoire RAM LPDDR4X. La version de base du téléphone pourrait avoir 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, et embarquer un processeur Snapdragon 4 Gen 2 associé à un écran IPS LCD de 6,79 pouces FHD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un superbe panneau et une puce puissante compte tenu de la gamme de prix économique à laquelle est destiné le terminal.

Une autre information est que le téléphone aura une batterie de 5000 mAh et une charge de 18W. Pour l’instant, tout cela est dévoilé, et la seule chose de plus certaine est la date de présentation, il semble donc que nous devrons attendre seulement trois jours pour tout savoir sur le POCO M6 Pro, y compris le prix. Bien que la possible arrivée en Occident devra sûrement se faire attendre étant donné qu’il s’agit d’un lancement en Inde.

Via | GSMArena, Xiaomiui, Flipkart

